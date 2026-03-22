Mercato OM : Greenwood courtisé, un retour dans les tuyaux, un buteur visé… les 3 infos brûlantes de la semaine

Le mercato de Olympique de Marseille s’annonce déjà animé à l’approche de l’été. Entre situations délicates, convoitises européennes et pistes offensives, plusieurs dossiers chauds émergent en coulisses. Voici les trois informations majeures à retenir cette semaine.

1- Derek Cornelius en difficulté aux Rangers : un retour à l’OM envisagé ?

Prêté aux Rangers FC, Derek Cornelius traverse une période particulièrement compliquée. Selon le média spécialisé Read Rangers, le défenseur central ne s’entraîne plus avec le groupe professionnel et aurait été rétrogradé avec la réserve.

De retour après plusieurs pépins physiques, le joueur de 28 ans n’aurait pas convaincu le staff sur son état de forme. Son niveau athlétique est jugé insuffisant pour la compétition, ce qui explique sa mise à l’écart.

Autre signal inquiétant : certains éléments internes, comme le retrait de ses affaires du vestiaire de l’équipe première, laissent penser à une rupture nette avec le groupe pro. À ce stade, aucune communication officielle du club écossais n’a confirmé ces informations.

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Un avenir incertain malgré la sélection

Malgré cette situation en club, Jesse Marsch a maintenu Cornelius dans le groupe élargi du Canada pour le rassemblement de mars. Une présence davantage symbolique, le sélectionneur ayant précisé que certains joueurs blessés accompagneraient l’équipe sans jouer.

Dans ce contexte, un retour à l’OM en fin de saison devient une hypothèse crédible. L’option d’achat incluse dans le prêt pourrait ne pas être levée si la situation n’évolue pas rapidement.

2 – Mason Greenwood affole l’Europe : la Juventus à l’affût

Arrivé en 2024 en provenance de Manchester United, Mason Greenwood s’est imposé comme l’atout offensif numéro un de l’OM.

Avec des statistiques impressionnantes — 25 buts et 8 passes décisives en 38 matchs cette saison — l’attaquant anglais domine notamment le classement des buteurs en Ligue 1.

La Juventus intéressée mais freinée par le prix

D’après La Gazzetta dello Sport, la Juventus suit de près la situation de Greenwood. Le club turinois cherche à renforcer son attaque et voit en lui un profil idéal.

Cependant, plusieurs obstacles existent :

Une valeur estimée à au moins 50 millions d’euros

Un pourcentage à la revente important pour Manchester United (35 à 40%)

Une possible inflation du prix évoquée dans certains médias

La qualification ou non de l’OM pour la prochaine Ligue des champions pourrait jouer un rôle déterminant. En cas d’échec, la Juventus pourrait tenter de passer à l’offensive.

À ce jour, aucun accord n’est en discussion, mais l’intérêt confirme l’attractivité croissante de Greenwood sur le marché européen.

3 – Jonathan David dans le viseur de Marseille ?

Autre piste évoquée : celle de Jonathan David. Actuellement à la Juventus, l’ancien buteur du LOSC Lille connaît une saison compliquée.

Avec seulement 7 buts en 39 matchs, l’international canadien peine à retrouver son efficacité.

Une opportunité conditionnée par la Ligue des champions

Selon Tuttosport, l’OM surveille attentivement sa situation. Le club phocéen pourrait envisager une offensive lors du prochain mercato estival, mais plusieurs conditions doivent être réunies :

Une qualification en Ligue des champions

Une marge financière suffisante

Une concurrence potentielle, notamment de Olympique Lyonnais

Le prix évoqué pour un transfert se situerait entre 25 et 30 millions d’euros, un montant conséquent pour un club français.

Pour l’instant, aucun contact officiel n’a été confirmé. Mais le dossier pourrait rapidement évoluer en fonction de la fin de saison.

Un mercato décisif pour l’OM

Entre incertitudes internes et ambitions sur le marché, l’été s’annonce stratégique pour l’Olympique de Marseille.

Le cas Cornelius pourrait revenir sur la table

Greenwood attire les plus grands clubs européens

Jonathan David représente une opportunité à surveiller

Autant de dossiers qui dépendront fortement des résultats sportifs du club dans les semaines à venir.