OM – LOSC : Les probables titulaires marseillais !

À l’approche du choc entre l’Olympique de Marseille et le Lille OSC, une question revient avec insistance : quelle composition pour les Marseillais ? À quelques heures de cette affiche de Ligue 1, Habib Beye a livré plusieurs indications importantes. Voici le onze que devrait aligner le coach de l’OM ce dimanche !

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Un groupe presque au complet

Bonne nouvelle pour l’OM : l’effectif est quasiment au complet. Seul Nayef Aguerd manque encore à l’appel, toujours en convalescence après son opération.

En défense, Leonardo Balerdi effectue son retour et devrait être titularisé aux côtés de Benjamin Pavard dans l’axe.

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Aubameyang apte, le duo avec Gouiri prêt

Quelques inquiétudes entouraient Pierre-Emerick Aubameyang après un choc à l’entraînement, mais le coach marseillais s’est montré rassurant :

« Aubameyang ? Il a juste reçu un coup sur la cheville à l’entraînement. Il va bien, il n’y a pas de raison que ça n’aille pas. »

Habib Beye a également évoqué la possibilité d’associer son attaquant avec Amine Gouiri dès le coup d’envoi :

« Le duo Auba-Gouiri ? Ils sont très complémentaires. Amine aime venir dans les lignes pour connecter et nous apporter ce liant technique. Auba a une générosité exceptionnelle, il met beaucoup d’énergie dans le pressing. Ils sont prêts à démarrer ensemble. »

Le onze probable de l’OM

Dans la continuité du dernier match remporté face à Auxerre, le technicien olympien devrait reconduire un onze très similaire :

Gardien : Rulli

Défense : Weah, Pavard, Balerdi, Medina

Milieu : Timber, Kondogbia, Hojbjerg

Attaque : Greenwood, Aubameyang, Paixao