Mercato OM : Greenwood, des négociations s’accélèrent !

Le dossier Mason Greenwood pourrait connaître un nouveau tournant. Selon le journaliste indépendant Sacha Tavolieri, l’attaquant de l’Olympique de Marseille aurait donné son feu vert à un transfert vers Fenerbahçe, alors que les discussions entre les deux clubs se poursuivent.

Greenwood aurait choisi Fenerbahçe

Le feuilleton Mason Greenwood continue d’animer le mercato de l’OM. Selon Sacha Tavolieri, l’international anglais souhaite rejoindre Fenerbahçe lors de ce mercato estival.

Le journaliste indique que Greenwood a donné son accord au club stambouliote, un élément qui aurait rassuré les dirigeants turcs dans leurs démarches pour tenter de boucler l’opération.

Toujours selon Sacha Tavolieri, les négociations entre l’Olympique de Marseille et Fenerbahçe sont toujours en cours.

Si les échanges se poursuivent entre les deux clubs, un écart subsisterait encore sur les conditions du transfert. Le journaliste ne précise toutefois ni le montant des discussions ni la nature exacte des points restant à régler entre les deux parties.

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Un dossier qui reste ouvert

L’accord supposé de Mason Greenwood ne signifie pas pour autant qu’un transfert est imminent. Selon Sacha Tavolieri, les discussions entre l’OM et Fenerbahçe doivent encore permettre aux deux clubs de trouver un terrain d’entente.