Mercato OM : Grégory Lorenzi, long terme et investissements limités…

L’OM poursuit sa profonde réorganisation en coulisses alors que son avenir européen reste incertain entre une qualification en Ligue Europa ou en Ligue Conférence. Le futur président Stéphane Richard, qui prendra officiellement ses fonctions le 2 juillet, accélère déjà les dossiers prioritaires du club. Le poste de directeur sportif, laissé vacant par le départ annoncé de Medhi Benatia, est au cœur des discussions.

Une réorganisation accélérée après la victoire au Havre

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Après la victoire de l’OM au Havre (1-0), la direction marseillaise a intensifié ses échanges pour structurer l’organigramme sportif. Le départ de Medhi Benatia oblige le club à anticiper rapidement afin de stabiliser un secteur stratégique.

Le contexte sportif ajoute une pression supplémentaire. La saison de l’OM, marquée par des objectifs non atteints sous les ordres d’Habib Beye, impose une reconstruction d’envergure. Sans les revenus de la Ligue des champions, la direction devra ajuster sa politique et limiter les investissements importants.

Grégory Lorenzi, un profil validé pour un projet à long terme

Le choix de la direction marseillaise s’est porté sur Grégory Lorenzi, actuel directeur sportif du Stade Brestois. Longtemps annoncé proche de l’OGC Nice, le dirigeant corse a finalement été séduit par le projet de l’OM. Les discussions entre les différentes parties sont avancées et une officialisation pourrait intervenir rapidement, même si certains aspects juridiques restent à finaliser.

Le profil de Grégory Lorenzi a convaincu les décideurs marseillais grâce à sa capacité à travailler avec des moyens limités. À Brest, il a contribué à une progression notable du club, passé de la Ligue 2 jusqu’à la Ligue des champions, tout en réalisant plusieurs opérations de marché jugées pertinentes, notamment autour de Romain Faivre et Ibrahima Diallo.

Le futur dirigeant olympien devrait être accompagné de son frère Yannick Lorenzi, déjà présent dans son entourage professionnel. Il aurait également obtenu des conditions contractuelles supérieures à celles proposées par Nice, mais devra désormais évoluer dans un environnement bien plus exposé, où la pression sportive et médiatique reste particulièrement forte autour de l’OM.