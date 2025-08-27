Mercato OM : Gros coup de clim du journal AS concernant Ceballos !

Alors que son arrivée semblait imminente, Dani Ceballos ne rejoindra finalement pas l’Olympique de Marseille. Selon les informations du média espagnol AS, le milieu du Real Madrid a décidé de stopper les négociations malgré un accord quasiment finalisé entre les deux clubs.

Mardi après-midi, l’OM et le Real s’étaient rapprochés d’un compromis autour d’un prêt avec option d’achat obligatoire, fixé à 1,1 million d’euros plus 4 millions d’euros de variables. Une offre loin des 15 millions d’euros initialement réclamés par la Casa Blanca mais que les dirigeants madrilènes étaient prêts à accepter. Tout semblait donc aligné pour un départ en Ligue 1.

¡ÚLTIMA HORA! 🚨 Ceballos paraliza su salida al Marsella ▶️ Toda la info: https://t.co/BV9nOqQbnh pic.twitter.com/4XIhq8dz2W — Diario AS (@diarioas) August 27, 2025

C’est finalement le joueur qui a mis un coup d’arrêt aux discussions. Ceballos souhaite rester à Madrid et se battre pour une place dans l’entrejeu de Xabi Alonso, même si la concurrence y est particulièrement relevée. Derrière des cadres comme Valverde et Tchouaméni, mais aussi Camavinga et Bellingham lorsqu’ils seront remis de leurs blessures, le natif d’Utrera part de loin. Mais il croit en ses chances, rappelant qu’il avait su se faire une place dans le onze la saison dernière avant d’être freiné par une blessure.

Ceballos dit non à l’OM ?

Autre élément important : pour l’ancien joueur du Betis Séville, un départ vers la Ligue 1 serait perçu comme un recul dans sa carrière. Le milieu espagnol espère recevoir une offre plus attractive dans les derniers jours du mercato. Le Betis reste à l’affût, d’autant que son autre cible prioritaire, Antony, semble inabordable financièrement. Selon Gonzalo Tortosa, “Dani Ceballos, après tout ce qui a été convenu, paralyse son transfert de Marseille au Real Betis. Des réunions clés dans les heures/jours à venir pour tenter de parvenir à un accord.”

Ceballos proche du Betis ?

🟢⚪️🚨 ÚLTIMA HORA. ‼️ Dani Ceballos, con todo acordado, PARALIZA su fichaje con el Marsella por el Real Betis. Tal y como ha informado @manu_colchon. Reuniones claves en las próximas horas/días para intentar buscar un acuerdo.@elchiringuitotv pic.twitter.com/GIG42ifwKJ — Gonzalo Tortosa (@GonzaloTortosa) August 27, 2025





Ceballos pourrait donc revenir au Btis, il pourra également retrouver la sélection espagnole, où Luis de la Fuente le tient toujours en haute estime.