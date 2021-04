Mercato OM : Gros montant et concurrence féroce pour une des priorités annoncées de Longoria !

Pablo Longoria travaille depuis plusieurs semaines, même plusieurs mois, sur le gros mercato estival à venir. Le président et directeur sportif de l’OM aime énormément le profil d’Amine Adli (TFC), il veut le recruter mais le prix est élevé et la concurrence forte !

L’OM et son président Pablo Longoria lorgne sur une des révélations de Ligue 2 : Amine Adli. Ce gaucher de 20 ans évolue au TFC au poste de second attaquant dans le 3-5-2 de Patrice Garande. Le franco-Marocain né à Béziers a marqué 8 buts et donné 5 passes décisives cette saison en 29 matches de Ligue 2. Des prestations qui ont attiré plusieurs clubs en Europe.

Adli c’est 15 M€ ?

Selon Footmercato, « la valorisation d’Adli se situe à un niveau proche des 15 M€ ». Le Borussia Mönchengladbach, Milan mais aussi Leicester et l’OM sont des courtisans annoncés. Le montant semble cependant élevé pour un joueur qui sera libre en juin 2022.

Explosivité , vision de jeu , conduite de balle , jeune de 20 ans très prometteur ! Amine Adli a l’OM vous prenez ? #TeamOM pic.twitter.com/T7717t29v3 — 𝕁𝕠 𝕄𝕒𝕊𝕊𝕚𝕃𝕚𝕒 ⚪️Ⓜ️⭐️ (@jo_massilia13) March 26, 2021



Pablo Longoria avait tenté de recruter Adli l’hiver dernier, il lui a assuré qu’il tenterait encore sa chance cet été. A l’époque, le coach du TFC Patrice Garande ne voulait pas entendre parler d’un départ…

Adli ME DIT QU’IL A ENVIE D’ÊTRE LÀ, JE LUI FAIS CONFIANCE — GARANDE

« Il est très important pour nous, il a cette faculté à accélérer le jeu, à faire des différences en un contre un. Je parle tous les jours avec lui. On a parlé ce matin. C’est simple, ma relation est très claire avec lui. J’ai confiance en lui et il a la confiance de ses partenaires. A partir du moment où il me dit qu’il a envie d’être là, qu’il veut jouer la montée avec nous et que ce qui se passe autour ne le perturbe pas, je lui fais confiance et j’ai raison de lui faire confiance » Patrice Garande – Source : Conférence de presse (30/01/21)