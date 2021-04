Mercato OM : Deux options pour Kamara en Italie ? Un prix réduit évoqué ?

Boubacar Kamara n’aura plus qu’un an de contrat avec l’OM à la fin de la saison. Le minot pourrait être sacrifié afin de faire rentrer de l’argent dans les caisses du club olympien, d’autant que ce dernier se sent prêt pour un départ à l’étranger…

Selon Calciomercato, l’AC Milan et la Juventus seraient intéressés par son profil. L’OM avait fixé son prix à 40 millions d’euros, mais avec un contrat de seulement un an le prix de son transfert sera revu à la baisse, le média italien estime que la négociation pourrait se régler aux alentours des 20M€. Selon RMC, pablo Longoria a étudié les différentes possibilités de ce dossier. Il envisagerait de le laisser partir en cas de belle offre cet été. Jorge Sampaoli en aurait été informé par la direction. Pas sûr qu’un montant de 20M€ soit suffisant dans ce cas !

Le milieu de terrain a évoqué son avenir en conférence de presse jeudi. Kamara n’aurait pas encore discuté d’une éventuelle prolongation avec Pablo Longoria. Le projet sportif reste le plus important pour lui…

ME POSER CET ÉTÉ POUR RÉFLÉCHIR À MON AVENIR — KAMARA

« Une prolongation, un départ ? Déjà, j’aimerais bien finir la saison et me poser cet été pour réfléchir à mon avenir. Me convaincre de prolonger? C’est le projet sportif qui m’intéresse. J’ai tout vécu ici. Le projet sportif va me permettre de prendre une décision. Non je n’ai pas eu de contacts avec Longoria pour une prolongation, je suis concentré sur ma saison. On se posera à la fin de la saison. Pour re-signer, ce ne sera pas la Ligue des Champions qui va me pousser à prolonger… » Boubacar Kamara – source : Conférence de presse (22/04/2021)