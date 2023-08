Mercato OM : Grosse concurrence sur ce dossier à un poste prioritaire de Longoria !

Ce défenseur s’éloigne un peu plus de l’Olympique de Marseille. Joakim Maehle a un nouveau prétendant. Fabrizio Romano révèle que Bournemouth est entré dans la course avec Wolfsburg pour le défenseur de l’Atalanta.

Un nouveau club se manifeste pour Joakim Maehle. Après Wolfsburg, c’est Bournemouth qui entre dans la danse pour le Danois selon Fabrizio Romano. Le joueur de l’Atalanta était le coup de coeur de la direction de l’Olympique de Marseille d’après l’équipe. Mais les négociations étaient compliquées entre les deux clubs et la concurrence fait rage dans ce dossier.

Toujours selon Fabrizio Romano, Bournemouth et Wolfsburg négocient avec le club de Bergame. Le prix du transfert du latéral devrait se situer autour des 11/12 millions d’euros.

Told Bournemouth entered the race with Wolfsburg to sign Joachim Maehle from Atalanta — negotiations ongoing, both clubs want him 🍒🇩🇰

Package around €11/12m for Maehle deal. pic.twitter.com/FPufJKapf6

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2023