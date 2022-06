Mercato OM : Grosse désillusion dans le dossier Witsel ?

Comme nous vous l’avions révélé il y a quelques semaines, l’Olympique de Marseille est très intéressé par le profil d’Axel Witsel, libre de tout contrat cet été. Malheureusement alors que la balance semblait pencher en faveur du club marseillais dans ce dossier, l’international belge serait finalement en route pour Madrid…

En effet, c’est la RTBF qui annonce « Axel Witsel en route vers l’Atlético Madrid » ! L’ex-Liégeois aurait finalement opté pour l’offre de l’Atlético plutôt que celle de Marseille. Le média belge annonce même une visite médicale lundi et une officialisation mardi.

Alors que le club espagnol propose un contrat plus court (1 an +1), le Diable Rouge a été séduit par le profil du club et la possibilité de se frotter dans le championnat au Barça et au Real. Un premier camouflet dans le mercato olympien…

Witsel vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit

« Tout le monde connait Axel Witsel, c’est un joueur très important à la récupération. Que tu sois bloc bas, bloc médiant ou bloc haut, avec son expérience il sait où se placer. C’est quelqu’un qui après récupération ne conserve pas la balle, il va directement jouer latéralement ou vers l’avant. S’il sent que l’équipe est sous pression, il peut physiquement faire tourner ou conserver la balle. Il peut aussi s’aligner comme 4e défenseur central dans une défense à 3. On est sur un élément d’expérience, il vit pour son sport, il est fit, parfaitement fit, « ce n’est pas comme Eden Hasard qui va reprendre 22kg à chaque trêve ». Witsel s’entraine tout le temps, il est tout le temps au top, il faut voir la façon dont il a récupéré à son âge de sa rupture au tendon d’Achille. Cela montre aussi que son corps est en parfaite santé. Il ne faut pas attendre de lui des statistiques, buts et passes décisives ce n’est pas son truc, il se projette un peu mais pas énormément, sur la transition lors d’une récupération haute, mais ce n’est pas un joueur qui va venir dans la surface adverse après une longue possession mettre sa tête. C’est un bon élément d’expérience pour l’OM en tout cas… » Florian Holsbeek – source : FCMarseille (16/06/2022)