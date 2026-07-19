Mercato OM : Grosse offensive (et gros chèque) à venir pour Amine Gouiri !

Le Napoli aurait placé Amine Gouiri parmi ses pistes offensives. Le club italien aurait commencé à prendre des renseignements sur l’attaquant de l’Olympique de Marseille, dont la valeur serait estimée à environ 28 millions d’euros.

Selon le spécialiste du mercato Ekrem Konur, Naples s’intéresserait à Amine Gouiri pour renforcer son secteur offensif. Des discussions auraient été engagées afin d’obtenir des informations sur la situation de l’international algérien.

À ce stade, aucune offre officielle du club italien n’est annoncée. Le montant de 28 millions d’euros correspondrait à la valorisation actuelle de l’attaquant marseillais et non à une proposition déjà transmise à l’OM.

🚨#Napoli Napoli are very close to signing Costantino Favasuli, who had an outstanding season with Catanzaro in Serie B. 📌 The deal is expected to be completed for under €10M. 👀 The 2004‑born left‑back is considered one of Italy’s most promising talents in his position and… https://t.co/FPMYhG9bnI pic.twitter.com/HcA7qLGh7a — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 16, 2026

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Un dossier conditionné par le départ de Lorenzo Lucca

L’intérêt napolitain dépendrait principalement de l’avenir de Lorenzo Lucca. Le Napoli envisagerait de se séparer de l’attaquant italien avant d’avancer plus concrètement sur une nouvelle recrue offensive.

Recruté pour environ 35 millions d’euros par Naples, Lucca n’est pas parvenu à s’imposer durablement. Après une première partie de saison compliquée en Italie, il avait été prêté à Nottingham Forest, sans réellement parvenir à se relancer.

Le club entraîné par Massimiliano Allegri possède déjà plusieurs solutions en attaque, avec Romelu Lukaku et Rasmus Højlund. Un départ de Lucca permettrait donc de libérer une place dans l’effectif et d’accélérer éventuellement le dossier Gouiri.

Selon Ekrem Konur, Naples aurait commencé à prendre des renseignements sur Amine Gouiri, valorisé autour de 28 millions d’euros.

Aucune offre formulée à l’OM pour le moment

Le journaliste précise également que Galatasaray et Fenerbahçe s’étaient intéressés à Gouiri par le passé. Ces deux pistes ne seraient toutefois plus d’actualité.

Arrivé à Marseille en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri retrouve désormais Bruno Genesio, l’entraîneur qui l’avait lancé chez les professionnels à Lyon. Le Napoli n’en est cependant encore qu’au stade de la prise d’informations.

Pour le moment, aucune négociation avancée ni offre officielle de 28 millions d’euros n’a été confirmée. Le dossier pourrait évoluer uniquement si Naples parvient d’abord à trouver une solution pour Lorenzo Lucca.