Mercato OM : C1 ou pas, Longoria prévoit déjà de gros changements !

Alors que l’Olympique de Marseille a perdu sa seconde place de Ligue 1 ce week-end en s’inclinant à Lens, le mercato estival olympien devrait être une nouvelle fois agité. Longoria prévoit en effet un recrutement important même en cas de non qualification directe en Ligue des Champions.

Comme indiqué cette semaine, le mercato estival de l’OM sera une nouvelle fois agité. Le club marseillais a perdu gros ce week-end à Lens et n’a plus son destin entre ses mains pour finir deuxième du championnat synonyme de qualification directe pour la C1. Mais à en croire le journal La Provence, il ne s’agira pas d’un accident industriel pour le club phocéen d’un point vu financier si les hommes de Tudor finissent sur la 3e marche du podium et doivent ainsi passer par deux tours préliminaires pour tenter de se qualifier pour la plus prestigieuses, et plus juteuse compétition européenne.

En effet, les dirigeants olympiens ont fait savoir au quotidien sportif que la différence entre les deux places reste marginale d’un point de vue économique. Le manque à gagner sera en effet compenser par l’absences de primes et un rééquilibrage des salaire presque tous conditionnés à la « LDC »

8 à 9 départs et autant d’arrivée !

