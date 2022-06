Mercato OM : Guendouzi VRP de luxe ?

Dans un entretien accordé à Téléfoot sur TF1 ce dimanche, Mattéo Guendouzi a confirmé son transfert définitif à l’OM et il a expliquéqu’il allait tout faire pour convaincre William Saliba de revenir…

Mattéo Guendouzi est un joueur de l’OM, car sa clause de levée de l’option d’achat était le maintien du club. Il sera donc bien un joueur de Sampaoli la saison prochaine et espère bien que son ami Saliba fera son retour à Marseille…

Guendouzi motive Saliba à revenir !

« Si je reste à l’OM ? Oui bien sûr, je suis très bien ici, et il y a l’objectif de jouer cette Ligue des champions. J’ai joué des matchs de Ligue Europa, et depuis le temps que j’attendais cette Ligue des Champions… J’ai hâte d’y être ! (…) William a l’OM maintenant dans le cœur, et je suis sûr qu’il reviendra à Marseille la saison prochaine. Donc je vais essayer de le pousser encore pour rester avec nous. On veut ramener un titre à l’OM, pour moi c’est quelque chose de très important parce que tout le peuple marseillais est derrière nous et mérite un trophée, a lancé le milieu de terrain. J’ai confiance au coach et au président, ils ont déjà fait du très bon travail l’été dernier et je suis sûr qu’ils en feront encore du très bon cet été. » Mattéo Guendouzi – source : Téléfoot (12/06/2022)

C’est plus lié à leurs performances individuelles — Deschamps

Didier Deschamps était en conférence de presse pour répondre aux questions des journalistes. Le sélectionneur de l’Equipe de France avait notamment été questionné sur la présence des trois joueurs de l’Olympique de Marseille.

L’ancien coach de l’OM avait expliqué les raisons qui l’ont poussé à appeler William Saliba, Mattéo Guendouzi ou même Boubacar Kamara avec l’Equipe de France.

« Je ne vais pas me permettre de juger le système et le jeu de Sampaoli. C’est ce que fait chacun de ces joueurs à travers le système qui montre qu’ils sont performants. Ils ont joué beaucoup de matchs, peut-être trop parce qu’ils ont fini sur les rotules. Qu’ils aient certains repères par rapport à ce que je demande ici ça aide, mais c’est plus lié à leurs performances individuelles » Didier Deschamps – Source : Conférence de presse (28/05/22)