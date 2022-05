Mercato OM: Longoria suit toujours ce buteur uruguayen ?

L’OM va certainement connaître de nombreux changements cet été, dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. Si Milik plaît à de nombreux clubs, notamment en Italie, il faudra lui trouver un remplaçant. Pour cela, Pablo Longoria surveillerait toujours le cas de Martin Satriano, buteur de l’Inter Milan prêté à Brest cette saison.

Durant ce mercato estival, l’OM va tenter de se renforcer dans le secteur offensif. Pour se faire, Pablo Longoria surveillerait toujours le cas de Martin Satriano. Le buteur uruguayen qui appartient à l’Inter Milan a été prêté cette saison au Stade Brestois. L’attaquant de 21 ans a pris part à 15 matchs de Ligue 1 et a inscrit 4 buts cette saison. Espoir du football sud-américain, Longoria pourrait tenter de l’attirer pour venir étoffer un effectif jugé trop court par Sampaoli tout au long de la saison qui vient de se clôturer.

Longoria n’a pas encore pris de décision pour Milik

D’autant plus si Jorge Sampaoli reste entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine ! Le coach argentin saura-t-il utiliser l’ancien joueur du Napoli et préférait le voir quitter le navire afin de faire venir un joueur plus susceptible de rentrer dans son plan de jeu?

Pour le moment, aucune réponse dans ce dossier qui sera à surveiller durant tout l’été. Pablo Longoria a répondu aux questions de RMC à ce sujet dans Rothen s’enflamme diffusé mercredi soir. Le président de l’Olympique de Marseille a expliqué qu’il souhaitait donner de la continuité à ce groupe.

« C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible » Pablo Longoria – Source : RMC 25/05/22)