Mercato OM : Guignol, couineur… Maupay se fait dézinguer !

L’ancien boxeur Tony Bellew a violemment réagi à la moquerie de Neal Maupay sur Everton, club où il a joué avant d’être prêté à l’OM, qualifiant l’attaquant français de « guignol » et l’accusant de ne pas avoir été utile à Everton. Bellew a jugé déplorable l’attitude de Maupay, soulignant qu’il devrait se concentrer sur son équipe actuelle plutôt que de se moquer de ceux qui l’ont payé.

L’ancien boxeur Tony Bellew, grand fan des Toffees d’Everton, n’a pas du tout apprécié le dernier commentaire moqueur de Neal Maupay à l’égard de son ancien club, qui a prêté l’attaquant français à l’OM cette saison. Bellew, également acteur dans la saga Creed, a réagi vivement sur les réseaux sociaux à cette moquerie.

Neal Maupay, toujours sous contrat avec Everton jusqu’en 2026, a ironisé sur la situation actuelle du club après leur défaite contre Nottingham Forest (0-2), qui les place à la seizième place de la Premier League, avec seulement trois victoires en dix-huit matchs. « Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d’Everton et je souris », a écrit l’attaquant français, un message qui n’a pas du tout été du goût de Tony Bellew.

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂 — Neal Maupay (@nealmaupay_) December 29, 2024

Interrogé par TalkSport, l’ancien champion du monde WBC, âgé de 42 ans et natif de Liverpool, a réagi sèchement : « Ce n’est pas le truc le plus sympa à faire de la part d’un joueur qui fait partie de la masse salariale du club. C’est un guignol. Quand Everton va bien, vous n’entendez pas un murmure de la part de ce petit couineur, mais dès qu’Everton perd ou est moins performant, la fouine se manifeste. »

Dès qu’Everton perd ou est moins performant, la fouine se manifeste

Bellew, qui a mis fin à sa carrière après une défaite par KO face à Oleksandr Usyk en 2018, a poursuivi sur un ton acerbe : « C’est vraiment triste. Il devrait se concentrer sur l’équipe pour laquelle il joue, car lorsqu’il était à Everton, il ne servait à rien. Il n’y a pas de raison pour qu’il s’en prenne à ceux qui l’ont payé. »



En plus de ses exploits dans le ring (30 victoires, dont 20 par KO, 3 défaites, 1 nul), Tony Bellew est connu pour son rôle de « Pretty Ricky Conlan » dans Creed: L’Héritage de Rocky Balboa et Creed 3. Amateur de football, il a donc pris la défense de son club de cœur face à l’attaque de Maupay.

Depuis son transfert à l’OM, l’ancien attaquant de Brighton et Saint-Étienne, formé à Nice, a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives en douze matchs toutes compétitions confondues. Lors de la saison 2022-2023 avec Everton, il n’avait inscrit qu’un seul but en vingt-neuf matchs avant de partir en prêt à Brentford. Le côté chambreur de l’attaquant ne plait pas à tout le monde…