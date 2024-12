OM : Maupay fait encore parler de lui !

Grand adepte du chambrage envers ses adversaires depuis ses débuts, Neal Maupay a récidivé ce dimanche, mais cette fois-ci à destination du club auquel il appartient…

Après la story Instagram, où il avait été montré en train de boire une bouteille d’eau à l’effigie de l’Olympique Lyonnais, quelques minutes après la victoire obtenue dans les dernières minutes au Groupama Stadium, ou bien ses déclarations piquantes à l’encontre de Nicolas Pallois après la victoire à Nantes, ou encore ses storys musicales après les victoires face à Lens ou Saint-Étienne, Neal Maupay a décidé de remettre le couvert ce dimanche avec un tweet ciblant cette fois son club d’Everton (auquel il appartient encore).

L’ancien niçois s’est en effet amusé de la défaite des Toffees d’Everton ce dimanche contre Nottingham Forest (0-2) via un post écrit en anglais sur X, très piquant comme à son habitude.

La traduction du post : « Chaque fois que je passe une mauvaise journée, je regarde le score d’Everton et je souris 🙂 »

Whenever I’m having a bad day I just check the Everton score and smile 🙂

— Neal Maupay (@nealmaupay_) December 29, 2024