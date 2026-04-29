Mercato OM : Habib Beye, la tendance se confirme en interne

L’avenir d’Habib Beye sur le banc de l’OM se referme sérieusement. Selon les informations de L’Équipe, il apparaît désormais peu probable que l’entraîneur marseillais soit encore en poste la saison prochaine, malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027.

Arrivé pour relancer une équipe en perte de repères, Habib Beye n’a jamais réussi à installer une vraie dynamique durable. Et à mesure que la fin de saison approche, la tendance se durcit clairement. L’Équipe explique qu’en interne, son maintien pour l’exercice 2026-2027 semble aujourd’hui de moins en moins crédible.

Le quotidien sportif évoque un printemps particulièrement compliqué pour le technicien olympien, entre résultats insuffisants, critiques de plus en plus fortes et rupture progressive avec le Vélodrome, qui l’a copieusement sifflé dimanche lors du nul face à Nice (1-1).

Mais selon L’Équipe, le dossier dépasse le seul cadre sportif. Habib Beye reste étroitement lié à Medhi Benatia, dont il était le choix personnel. Or, le départ du directeur du football, acté pour le 20 mai, fragilise mécaniquement la position du coach dans le futur organigramme.

Le signal est fort : le prochain directeur sportif devrait rapidement trancher le dossier du banc et installer son propre entraîneur pour lancer un nouveau cycle. En clair, sauf retournement majeur, Habib Beye se rapproche d’une sortie.

À Marseille, le banc devrait donc encore bouger cet été.

DANIEL RIOLO POINTE LA GESTION ! Sur Habib Beye,

▶️ “Il n’arrive pas à gérer le vestiaire, il y a un souci clairement.” Après l’échange tendu entre l’entraineur phocéen et Himad Abdelli ainsi que les crispations autour de Greenwood, les doutes enflent.#OM #TeamOM pic.twitter.com/qlfOudFsfz — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 28, 2026

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