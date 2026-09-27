Mercato OM : Hagi, Ghedjemis et Abdallah… Les 3 infos mercato de la semaine

Même en pleine trêve internationale, le mercato de l’OM continue d’alimenter l’actualité. Cette semaine, une rumeur venue de Roumanie a annoncé un accord de principe avec Ianis Hagi pour janvier, de nouvelles précisions sont apparues sur l’intérêt marseillais pour Rafik Ghedjemis et la valeur théorique de Keyliane Abdallah a explosé. Voici les trois informations mercato à retenir.

Ianis Hagi aurait un accord de principe avec l’OM

C’est la rumeur la plus forte de la semaine. Selon le média roumain Fanatik, Ianis Hagi aurait trouvé un accord de principe avec l’Olympique de Marseille en vue du mercato hivernal.

Le milieu offensif roumain aurait même refusé une proposition du Maccabi Tel-Aviv, estimée à environ un million d’euros par saison, afin de privilégier la piste marseillaise.

À ce stade, aucune source française n’a confirmé l’existence d’un accord. Il ne s’agit donc ni d’un transfert bouclé ni d’une signature actée. FCM avait détaillé cette rumeur en appelant à la prudence sur le dossier Hagi.

Ghedjemis : l’OM était bien intéressé, mais le dossier était trop cher

Autre information importante de la semaine : l’OM s’était intéressé à Rafik Ghedjemis lors du dernier mercato estival.

Selon Transferfeed, l’international algérien de Frosinone était ouvert à un retour en Ligue 1. Mais Marseille, contraint de réduire sa masse salariale avant de pouvoir recruter, n’a jamais pu réellement avancer sur ce dossier.

Frosinone aurait réclamé entre 15 et 20 millions d’euros, tandis que Monaco aurait proposé environ 7 M€ plus bonus et que les Rangers auraient également vu des offres refusées. Cette piste illustre parfaitement les limites rencontrées par l’OM lors de son mercato estival.

Abdallah : sa valeur théorique multipliée par 100

Enfin, une bonne nouvelle concerne directement l’effectif actuel.

Selon Transfermarkt, Keyliane Abdallah est désormais estimé à 5 millions d’euros, contre seulement 50 000 euros auparavant. Une progression théorique spectaculaire pour l’attaquant de 20 ans, auteur d’un début de saison encourageant avec l’OM.

Le jeune Marseillais a déjà marqué à deux reprises cette saison et semble progressivement gagner une place dans la rotation de Bruno Genesio. FCM est revenu cette semaine sur cette explosion de sa valeur estimée.

Entre rumeurs pour janvier, dossiers avortés de l’été et progression des jeunes du club, l’actualité mercato reste donc déjà bien présente autour de l’OM, plusieurs mois avant l’ouverture du marché hivernal.