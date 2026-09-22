Mercato OM : accord de principe avec ce milieu de terrain pour janvier ?

Une première rumeur forte apparaît déjà autour du prochain mercato hivernal de l’OM. Selon le média roumain Fanatik, Ianis Hagi aurait trouvé un accord de principe avec Marseille en vue d’une arrivée en janvier. Une information qui demande encore confirmation côté français, mais qui intervient alors que l’OM prépare déjà plusieurs pistes pour renforcer son effectif cet hiver.

Fanatik annonce un accord de principe

Selon Fanatik, Ianis Hagi aurait donné son accord pour rejoindre l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal. Le média roumain affirme également que le milieu offensif aurait refusé une proposition du Maccabi Tel-Aviv, estimée à environ 1 million d’euros par saison, afin de privilégier la piste marseillaise.

Dans l’émission Fanatik SuperLiga, Horia Ivanovici a assuré :

« Ianis Hagi a un accord de principe avec l’Olympique de Marseille. »

Fanatik va même plus loin en évoquant une probabilité très importante de voir le Roumain rejoindre l’OM en janvier.

À lire aussi : Mercato OM : recrutement en janvier ? Deux premières pistes…

Aucune confirmation française pour le moment

À ce stade, la prudence reste indispensable. L’information n’est pas confirmé en France. Il ne s’agit donc ni d’un transfert bouclé, ni d’une signature actée. La formulation la plus juste reste celle d’un accord de principe annoncé par la presse roumaine.

Cette information intervient après un été particulièrement compliqué pour Marseille, conclu avec 11 départs et aucune arrivée.

À lire aussi : 11 départs et aucune arrivée ! Le récap du mercato de l’OM 2026

Un mercato de janvier déjà surveillé

Marseille pourrait chercher à corriger plusieurs manques lors du prochain marché. Deux premières pistes ont déjà été évoquées ces derniers jours : le défenseur de Chelsea Tosin Adarabioyo et le gardien de Cagliari Elia Caprile. La marge de manœuvre du club dépendra toutefois de sa situation financière, après un mercato estival marqué par une forte réduction de l’effectif et de la masse salariale.

À lire aussi : OM : bilan mercato, quel avenir pour McCourt ?

Le dossier Ianis Hagi constitue donc une piste à surveiller, mais il faudra attendre des confirmations plus solides avant de considérer son arrivée à Marseille comme réellement avancée.