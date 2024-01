Mercato OM: Henrique, départ acté ?

Prêté par l’Olympique de Marseille à Botafogo depuis juillet 2022, Luis Henrique a effectué son retour à Marseille. Titulaire ce samedi face à Monaco (2-2), le Brésilien a livré une bonne prestation. Mais, d’après les informations de Saber Desfarges, l’ailier de 22 ans devrait quitter le club phocéen pour retourner au Brésil.

En prêt à Botafogo depuis juillet 2022, Luis Henrique est revenu à l‘OM. Titulaire face à Monaco (2-2) ce samedi, l’attaquant brésilien a réalisé une performance intéressante sur son côté droit. Toutefois, selon Saber Desfarges, le joueur olympien devrait retourner au Brésil avant la fin de ce mercato hivernal.

Accord trouvé pour Henrique avec l’Atlético Mineiro ?

Le journaliste a affirmé ce dimanche dans Téléfoot que la direction marseillaise serait proche d’un accord avec l’Atlético Mineiro pour Luis Henrique. Une transaction estimée à 6 millions d’euros, avec un pourcentage à la revente.

D’après L’Équipe, Pablo Longoria ne devrait pas retenir le Brésilien si un club effectue une proposition comprise entre 6 et 7 millions d’euros.

En attendant, le natif de João Pessoa reste dans le flou. « On ignore ce que Luis souhaite faire, a confié son agent dans L’Equipe. On ignore aussi si l’OM souhaite vraiment son retour, malgré encore un an et demi de contrat. C’est difficile de savoir ce qu’il va se passer. Pour l’instant ce n’est pas clair », a-t-il ajouté.

À noter que Luis Henrique est sous contrat avec l’OM jusqu’en juin 2025.

