Mercato OM : “Here we go”, Fabrizio Romano confirme la 4e recrue !

Après Angel Gomes, CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’OM va s’offrir sa 4e recrue estivale ! Pierre-Emerick Aubameyang va bel et bien porter les couleurs de l’Olympique de Marseille. Ce vendredi, le journaliste Fabrizio Romano a confirmé l’information : « Pierre Emerick Aubameyang à l’Olympique de Marseille, here we go ! » Un accord a été trouvé verbalement entre le joueur et la direction du club phocéen pour un contrat courant jusqu’en juin 2027.

L’ancien attaquant de Chelsea et du FC Barcelone, âgé de 36 ans, a donc décidé de revenir en Ligue 1, plus de dix ans après son départ de Saint-Étienne. Selon les informations de Santi Aouna (Foot Mercato), les discussions se sont accélérées ces dernières heures et se sont conclues rapidement, “du jour au lendemain”. Pablo Longoria, Mehdi Benatia et Roberto De Zerbi ont été les artisans majeurs de ce dossier, réussissant à convaincre le Gabonais de rejoindre un projet qu’il estime compétitif.

Aubameyang a notamment repoussé des offres importantes en provenance d’Arabie saoudite, privilégiant l’aspect sportif et la possibilité de disputer la Ligue des champions la saison prochaine avec l’OM. Le club marseillais, qui poursuit son mercato ambitieux, réalise là un joli coup en attirant un joueur d’expérience, auteur de 30 buts toutes compétitions confondues avec l’OM la saison passée.

🚨🔵⚪️ Pierre Emerick Aubameyang to Olympique Marseille, here we go! 🔙 Contract until June 2027 agreed with OM overnight and all verbally done, as @Santi_J_FM reports. Auba picks OM over bids from Saudi with Longoria, Benatia and De Zerbi on it… and ready to play UCL. 🇪🇺 pic.twitter.com/bLaN35K4U3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 19, 2025



Cette signature marque une nouvelle étape dans le projet porté par De Zerbi, qui souhaitait un profil capable d’évoluer en pointe dans son système offensif. Aubameyang arrive donc pour renforcer un secteur où l’OM veut se montrer plus efficace en 2025-2026. L’officialisation du transfert est attendue dans les prochains jours, après la traditionnelle visite médicale. En attendant, les supporters marseillais peuvent se réjouir : Pierre-Emerick Aubameyang est de retour en France et s’apprête à débuter un nouveau chapitre sur la Canebière.