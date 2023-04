Mercato OM : Vitinha les larmes aux yeux…

Vitinha a rejoint l’OM durant le dernier mercato d’hiver en provenance de Braga. Il a quitté son pays natal, sa famille et ses amis pour la première fois. Lors d’une interview à Canal+, il évoque avec émotion son arrivée à Marseille et le manque de ses proches qu’il ressent.

Il est le transfert record de l’histoire de l’OM avec 32 millions d’euros. Vitinha a rejoint l’OM lors du mercato hivernal pour franchir un cap dans sa carrière, après deux saisons et demie à Braga entre 2020 et 2023. Il a marqué 28 buts en 67 matchs toutes compétitions confondues au Portugal. Son arrivée à Marseille a fait grand bruit en raison du montant de son transfert. Ses débuts sous le maillot olympiens ne sont pas simple. Le numéro 9 doit attendre le 16 avril et la réception de Troyes, pour marquer ses deux premiers buts avec l’OM. Lors d’une interview accordée à Canal+ l’attaquant revient son départ du Portugal. Voici l’extrait de Vitinha évoquant avec beaucoup d’émotions son arrivée à Marseille et le fait d’avoir quitté les siens.

🗨️ « Partir loin d’eux c’est ce qui m’a fait le plus mal » Vitinha se confie avec beaucoup d’émotion sur ses débuts à l’OM 🥲 🎙️ @ludo_deroin pic.twitter.com/VGsq7ZE6Pq — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 23, 2023

Je suis très attaché à ma famille et à mes amis

« Oui, ça a été difficile de quitter mon pays, le Portugal. Je suis très attaché à ma famille et à mes amis, explique Vitinha les larmes aux yeux au micro de Canal+. Et je sais que je suis parti pour grandir. Mais partir loin d’eux, c’est ce qui m’a fait le plus mal. C’est difficile et c’est encore le cas aujourd’hui. Mais c’est pour que je réussisse. C’est pour mon bien et pour celui de ma famille. Je vais faire cet effort pour grandir en tant que joueur. Et pour que toutes les personnes que j’aime soient fières de moi. »

