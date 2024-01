Mercato OM : « Il est prêt à tout déchirer ! »

A peine arrivé cet hiver à l’Olympique de Marseille, les intentions semblent claires : Jean Onana veut tout donner pour ses nouvelles couleurs.

L’OM a recruté Jean Onana, la première arrivée de cet mercato hivernal au milieu de terrain. Les Marseillais veulent se renforcer à d’autres postes et travaillent notamment déjà sur un latéral gauche voire un deuxième pour palier le départ de Renan Lodi qui se précise.

Interrogé par La Provence, l’entourage de Jean Onana s’est exprimé sur son arrivée. Les intentions du joueur semblent grandes ! « Il voulait jouer à l’OM depuis son passage à Lille. Il estime que c’est le club qui correspond le mieux à son style. Il sait que les gens l’attendent au tournant, il est prêt à tout déchirer « , a annoncé son entourage au quotidien local.

Longoria explique le dossier Jean Onana

Pablo Longoria a évoqué le montage financier de ce prêt de Jean Onana. Il a précisé que l’option d’achat étaient lié au nombre de matches joués. « On est ici pour présenter Jean Onana, un joueur qui est venu en prêt de Besiktas avec une option de 4,5M€. S’il joue 50% des matchs et que l’on a une qualification en LDC, elle sera activée. On avait une priorité au poste de milieu de terrain. Je tiens remercier Jean pour sa disponibilité pour sa venue. Il a fait un effort économique. Peu de joueurs le font de nos jours. On voulait un milieu avec de l’expérience de la Ligue 1, complémentaire à nos joueurs. Une grande qualité défensive et transition de jeu. C’est pour ça qu’on est très content de l’avoir. Dans le passé, en juin 2022, on avait discuté pour qu’il vienne. »

Le milieu de terrain a précisé qu’il pouvait jouer au poste de 6 ou 8 mais aussi comme défenseur central dans une défense à 3. « Longoria et Benatia m’ont dit qu’ils avaient besoin de moi. Je suis marseillais de coeur. Ils n’avaient pas fini de me parler, j’ai dit : je viens ! J’ai pris soin de moi, j’ai peu joué mais je suis apte si le coach a besoin de moi. Je suis polyvalent. Je peux jouer en défense central à 3, au milieu en 6 ou 8. Je me sens le mieux où? Sur le terrain peu importe la position ! (rires) »