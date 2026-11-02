Guillaume Restes a vécu une soirée compliquée dimanche au Vélodrome, lors de la défaite de Toulouse face à l’OM (2-0). Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour n’a pas épargné le gardien toulousain, pointant ses nombreuses difficultés de placement. Le consultant s’est également permis une pique à Fabien Barthez concernant sa sélection en équipe de France.

L’Olympique de Marseille a parfaitement lancé sa rencontre face à Toulouse, dimanche soir. Grâce à un pressing efficace, les hommes de Bruno Genesio ont rapidement pris l’avantage, avec des buts d’Amine Harit (2e) et d’Amine Gouiri (25e). Une entame qui a notamment mis en difficulté Guillaume Restes, le jeune gardien du TFC.

Dans l’After Foot sur RMC, Walid Acherchour s’est montré particulièrement sévère envers le portier de 21 ans, dont le profil avait intéressé l’OM lors du dernier mercato estival.

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« Un gardien qui a beaucoup de défauts »

Pour le consultant de RMC, la réussite du pressing marseillais s’explique aussi par les difficultés rencontrées par Restes dans ses prises de décision et son positionnement.

« Le pressing de l’OM a bien fonctionné, bien aidé par un Guillaume Restes que je trouve très en difficulté », a d’abord expliqué Acherchour.

Avant d’enfoncer le clou avec une formule particulièrement imagée :

« À chaque fois, il est sur le parking du stade, il n’y a personne dans les buts, c’est terrible. Je trouve que c’est un gardien qui a beaucoup de défauts. »

Le chroniqueur a également ironisé sur la récente convocation du Toulousain en équipe de France, en lançant : « Merci Fabien Barthez pour la sélection en équipe de France. »

Une référence à l’ancien gardien de l’OM et des Bleus, qui a côtoyé Restes au sein du staff toulousain. Ces propos traduisent le jugement très critique d’Acherchour sur le jeune portier, sans remettre en cause ses qualités ou son potentiel à long terme.

Restes avait été ciblé par l’OM, De Lange brille au Vélodrome

Cette sortie médiatique prend une dimension particulière puisque Guillaume Restes figurait parmi les gardiens étudiés par les dirigeants marseillais durant l’été.

Selon les informations de Foot Mercato, l’OM avait même formulé une première proposition estimée à 10 millions d’euros pour recruter Restes↗, dans le cadre de la recherche d’un successeur à Geronimo Rulli. Une offre jugée insuffisante par Toulouse. Le club marseillais avait également étudié d’autres solutions au poste de gardien, notamment Marcin Bulka↗, avant de conserver Jeffrey de Lange.

Et dimanche soir, le Néerlandais a livré une prestation décisive. Alors que Toulouse a poussé en seconde période, le portier olympien s’est notamment illustré face à Russell-Rowe et Thomas Jørgensen, contribuant à préserver le score de 2-0.

Comme le souligne notre résumé de la victoire de l’OM face à Toulouse↗, De Lange a joué un rôle important dans ce quatrième succès consécutif en Ligue 1.

Deux prestations contrastées qui donnent un relief particulier aux critiques de Walid Acherchour, quelques mois seulement après l’intérêt marseillais pour Guillaume Restes.