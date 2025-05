Mercato OM : Il explique pourquoi cela n’a pas marché à Marseille…

Resté une saison sous les couleurs de l’OM, Iliman Ndiaye n’aura pas connu l’histoire d’amour qu’il souhaitait. Après son transfert à Everton cet été, l’attaquant est revenu sur sa courte aventure avec Marseille lors d’une interview pour Canal +.

L’histoire aurait du être différente. Véritable amoureux du club, Iliman Ndiaye était arrivé dans un contexte particulier pour lui. Ayant toujours clamé son désir de joueur pour son club de coeur, il n’en a pas fallu beaucoup plus pour que les supporters l’acclament dès son arrivé à Marignane. Cependant, l’aventure fut vite avortée et son passage n’aura pas marqué les supporters d’un point de vue sportif. 46 matchs joués pour 4 buts marqué et 5 passes décisives délivrées.

Le joueur en a profité pour revenir sur une saison compliquée. « Le contexte a été difficile à Marseille, notamment avec le changement de coach. Je suis venu rapidement également. Je pense que comme les gens le savent, je voulais rester à Sheffield puis après j’ai voulu venir à Marseille. Tout s’est fait en un claquement de doigts. Lorsque je suis arrivé, la pré saison n’étais pas très bonne. J’ai directement enchaîné les matchs. On ne s’est pas qualifié en Ligue des Champions, ce qui a été un gros coup dur pour nous. Ça a été une année difficile, dans tous les aspects. »

« J’ai rêvé de ça toute ma vie »

Interrogé ensuite sur son premier but au Vélodrome, l’ancien attaquant marseillais se remémore. « J’ai rêvé de ça toute ma vie. Jouer pour l’OM et marquer sous ces couleurs. C’était incroyable. Dès que la balle est rentrée, c’est une sensation qui restera gravée toute ma vie dans ma tête. »

Le joueur est également revenu sur l’ambiance dans le vestiaire, notamment avec d’autres joueurs plus expérimentés. « C’était bien d’avoir un vestiaire avec beaucoup de joueurs d’origines africaines, car on pouvait parler de tout et rire. Mbemba nous faisait rire. Parfois on se battait pour rigoler, surtout après les toros. C’était vraiment incroyable. »