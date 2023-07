Mercato OM: Il se passe quoi côté départs ?

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Alors que l’OM enchaine les recrutements de très gros calibre, les départs attendus se font quelque peu attendre et beaucoup de question vont se poser, avec notamment un secteur du milieu embouteillé.

A Marseille les recrutements séduisent et s’accumulent, mais du côté des départs, rien ne bouge. Le président Pablo Longoria avait annoncé un renouvellement de l’effectif en profondeur et pourtant il n’y a pas encore eu de réelle vente importante. L’OM s’est tout de même débarrassé de contrats gênants. Kévin Strootman (Genoa) et Nemanja Radonjic (Torino) ne sont (enfin) plus marseillais, après être sortis du projet du club depuis très longtemps.

De la même sorte, les avant-centres qui n’ont pas satisfait Milik et Suarez ont vu leurs options d’achat respectivement levées par la Juventus et Almeria suite à leurs prêts. A l’inverse, Blanco, Bailly, Tavares et Kaboré n’ont pas été gardés après leurs prêts à l’OM.

Viennent ensuite les cas plus particuliers, Alexis Sanchez est agent libre après avoir signé pour une seule saison l’été dernier et son avenir est inconnu. Sead Kolasinac, lui aussi en fin de contrat, a décidé de faire faux bond au dirigeants marseillais pour s’engager librement à l’Atalanta. Enfin, Dimitri Payet et le club ont mis fin à leur histoire commune…

🆕 Selon La Provence 🗞️, Jordan Amavi 🇫🇷, Pol Lirola 🇪🇸, Konrad de la Fuente 🇺🇸 et Salim Ben Seghir 🇫🇷 n’ont pas encore fait l’objet d’offre concrète de la part de leurs courtisans. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/hVlKlrVN5a — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) July 24, 2023

Qui partira ?

Reste maintenant à savoir quelles ventes seront consenties d’ici la fin du mercato. Si Chancel Mbemba semble être le seul joueur réellement convoité de l’effectif, il se pourrait qu’au fil des arrivées, certains départs soient envisagés également. Au milieu de terrain tout d’abord, il est probable de voir au moins un élément partir car le secteur commence à être très fourni.

Rongier, Veretout, Kondogbia, Guendouzi, Gueye, Ounahi et Malinovskyi, autant de milieux de terrain à vocation centrale qui auront du mal à se partager deux postes si Marcelino aligne bien un 4-4-2. Aussi, verra-t-on Under ou Harit évoluer dans ce système comme ailiers ? La question peut se poser d’autant plus avec les arrivées d’Aubameyang et Sarr qui ont le profil pour jouer ce rôle.

Aussi, qu’adviendra-t-il des trois indésirables de retour de prêts, Pol Lirola, Jordan Amavi et Konrad de la Fuente. Toujours au club mais en échec sportif, ces joueurs auront du mal à trouver un point de chute et n’ont d’ailleurs pas reçu de sollicitation concrète selon La Provence. Pape Gueye, enfin, aurait sûrement été vendu après son passage encouragent à Séville, ma sa suspension de quatre mois va compliquer les choses.

Beaucoup de réponses à trouver donc, alors que la reprise de la compétition approche à grands pas.