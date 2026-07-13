Mercato OM : Il valide ce départ, “c’est un choix très intelligent…”

Alors que l’Olympique de Marseille s’active pour dégraisser son effectif cet été, Hamed Junior Traoré se dirige tout droit vers un retour en Serie A du côté du Genoa. Un choix approuvé par une figure historique du football ivoirien : Didier Zokora.

Une saison marseillaise à oublier…

Arrivé à l’été 2025 en provenance de Bournemouth sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat, Hamed Junior Traoré n’aura pas eu le temps de laisser une trace durable sur la Canebière. Handicapé par plusieurs pépins physiques tout au long de l’exercice, l’international ivoirien de 26 ans n’a disputé que 19 rencontres toutes compétitions confondues, pour un bilan famélique de 3 buts et 2 passes décisives. Un rendement largement insuffisant pour convaincre les dirigeants olympiens de miser sur lui à long terme, dans un club par ailleurs contraint de vendre massivement cet été pour assainir ses finances et éviter une sanction de l’UEFA.

Pourtant, l’ailier gauche avait débarqué avec un joli capital sympathie, fort d’une belle saison réalisée en prêt à l’AJ Auxerre l’exercice précédent. Mais entre blessures à répétition et temps de jeu limité, la mayonnaise n’a jamais vraiment pris à l’OM.

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Retour en Italie…

Sans surprise, ce bilan décevant a précipité les discussions autour d’un départ. Selon les informations de Foot Mercato, un accord total a été trouvé entre l’Olympique de Marseille et le Genoa CFC pour un prêt avec option d’achat supérieure à 8 millions d’euros. Une opération qui permettrait à l’OM de récupérer une bonne partie de son investissement initial, tout en se délestant d’un salaire conséquent.

🚨🔴🔵 Genoa have sealed all terms of the agreement with OM for Hamed Traoré. Loan move with €8m buy option clause and medical next week for former Bournemouth player. Done and sealed, as @footmercato @Santi_J_FM called. pic.twitter.com/QPrh0fHDAk — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2026

Pour Traoré, ce transfert a surtout des allures de retour aux sources. Formé et révélé en Italie du côté d’Empoli, avant de connaître ses meilleures années à Sassuolo puis à Naples, l’international ivoirien connaît parfaitement les exigences du championnat transalpin. Un environnement familier qui pourrait bien l’aider à relancer une carrière quelque peu ralentie ces dernières saisons entre l’Angleterre, la France et les pépins physiques.

Zokora valide son transfert…

L’ancien international ivoirien Didier Zokora, une des grandes figures des Éléphants des années 2000-2010, s’est montré résolument optimiste. Pour la légende du milieu de terrain, ce choix relève d’une véritable logique sportive : Traoré possède un vrai talent, mais lui manquait avant tout de continuité et de temps de jeu ces derniers mois, deux problèmes que ce retour en Serie A pourrait justement permettre de résoudre : ” Hamed Junior Traoré est un joueur pétri de talent, mais il a manqué de continuité et de temps de jeu ces derniers mois. Aller au Genoa, c’est un choix très intelligent… Sous la bonne direction, dans un club historique qui sait mettre en valeur les profils techniques, il peut redevenir le joueur frisson qu’on a connu”.

Zokora insiste également sur l’identité du club génois, qu’il juge parfaitement adapté au profil de Traoré : “Le Genoa est une équipe avec une grosse ferveur, un bloc solide qui a besoin de ce profil capable de faire la transition entre le milieu et l’attaque, de casser les lignes par le dribble ou la passe. Le système de prêt avec option d’achat lui enlève une certaine pression immédiate tout en lui offrant un défi excitant. S’il enchaîne les titularisations dès le début de la saison, il va très vite retrouver son rythme de croisière”. Un transfert qui semble donc satisfaire Didier Zokora qui voit l’arrivée d’Hamed Junior Traoré au Genoa d’un bon oeil.

Reste désormais à savoir si Traoré parviendra à retrouver, sous ses nouvelles couleurs génoises, la régularité qui lui a tant fait défaut sous le maillot marseillais. Une chose est sûre : loin de la pression immédiate d’un prêt sec, l’option d’achat lui offre un cadre plus serein pour se relancer, sans hypothéquer son avenir dès les premiers matchs.

Paul Laffisse