Mercato OM : “Il y a des joueurs qui sont venus juste pour De Zerbi”

Sur RMC, Kevin Diaz a livré une analyse sans détour sur les conséquences du départ de Roberto De Zerbi. Pour le consultant, l’impact de ce changement d’entraîneur est largement sous-estimé, tant sur l’adhésion des joueurs que sur l’équilibre global du vestiaire marseillais.

Sur RMC, Kevin Diaz n’a pas mâché ses mots concernant les conséquences du départ de Roberto De Zerbi. Le consultant estime que l’impact de ce changement d’entraîneur est largement sous-estimé, notamment sur l’adhésion du vestiaire au nouveau discours porté par Habib Beye. Il a pris l’exemple de Nwaneri pour illustrer ce qu’il perçoit comme un possible décalage : « On ne se rend pas compte pour De Zerbi. Sur Nwaneri, tu vois tout de suite à son visage, en fait, que quand Habib Beye parle, je n’ai pas l’impression qu’il en ait quelque chose à faire », a-t-il expliqué.

A lire aussi : OM : la statistique alarmante qui accable Geronimo Rulli et la défense marseillaise

Dans la continuité, Kevin Diaz a insisté sur l’influence directe qu’avait l’entraîneur italien sur certaines recrues. Selon lui, la relation entre De Zerbi et plusieurs joueurs allait bien au-delà du simple cadre professionnel. « C’est là, je le répète, on ne se rend pas compte de la perte de De Zerbi. Il y a des joueurs qui sont venus dans ce club juste parce qu’il était là ! C’est tout ! S’il n’est pas là, il y a des joueurs qui ne sont pas là non plus ! Et pour les meilleurs d’entre eux », a-t-il ajouté, soulignant ainsi le poids de l’ancien coach dans l’attractivité et l’équilibre du groupe.