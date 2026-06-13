Mercato OM : plus de 100 M€ à trouver ? Le chantier XXL qui attend Lorenzi

Le mercato estival de l’Olympique de Marseille pourrait être marqué par d’importants mouvements. Selon les informations de La Provence, il se murmure en interne que le club phocéen devrait enregistrer plus de 100 millions d’euros de ventes de joueurs au cours de l’été.

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Une perspective qui s’inscrit dans un contexte financier particulièrement délicat. Depuis le départ de Pablo Longoria de la présidence et celui de Medhi Benatia de la direction du football, la nouvelle direction a hérité d’une situation économique désastreuse. Ces dernières semaines, plusieurs informations ont fait état de pertes importantes accumulées sur les derniers exercices et d’un passage attendu devant la DNCG, tandis que l’UEFA examine toujours le dossier financier marseillais dans le cadre du fair-play financier.

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100 millions d’euros à trouver ?

Dans ce contexte, Grégory Lorenzi, nommé directeur sportif, doit mener de front plusieurs missions : alléger la masse salariale, rééquilibrer les comptes et dégager des liquidités avant d’envisager un recrutement ambitieux.

Plusieurs joueurs disposant d’une forte valeur marchande pourraient ainsi être sollicités. Mason Greenwood figure naturellement parmi les principaux candidats à un transfert, tandis que d’autres cadres de l’effectif pourraient également susciter l’intérêt de clubs européens.

Pour l’heure, aucun objectif chiffré officiel n’a été communiqué par le club. Mais si la barre des 100 millions d’euros évoquée par La Provence se confirme, l’OM devra réaliser l’un des plus importants mercatos vendeurs de son histoire récente avant de pouvoir reconstruire son effectif pour la saison 2026-2027.