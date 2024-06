Mercato OM : Iliman Ndiaye, l’officialisation traine…

C’est pourtant bouclé depuis quelques jours entre l’OM et Everton pour le départ d’Iliman Ndiaye. Cependant, aucun des deux clubs n’a encore communiqué sur son départ.

Tout semble bouclé pour le départ d’Iliman Ndiaye. Le Sénégalais devrait retourner en Angleterre, là où il avait montré ses qualités avant de rejoindre l’OM. Pourtant, les deux clubs tardent à communiquer sur son arrivée. D’après le média anglais LiverpoolEcho, son officialisation en devrait pas arriver ce week-end. Pourtant, d’après Fabrizio Romano, sa visite médicale a déjà été passée cette semaine.

Iliman Ndiaye Everton transfer announcement not expected yethttps://t.co/Q45yktd8ol pic.twitter.com/D8eZ7LI3NR — Everton FC News (@LivEchoEFC) June 29, 2024

Aubameyang sur Iliman Ndiaye : 🗣️ « Je lui ai dit un jour, Ili, les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse toi. » (@lequipe) pic.twitter.com/Dv01bro1If — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 1, 2024

Dans un entretien accordé à L’Équipe, Pierre-Emerick Aubameyang est revenu sur son rôle au sein de l’effectif marseillais et notamment auprès d’Iliman Ndiaye: « C’est super intéressant d’être le leader d’une attaque jeune. J’essaie de donner des conseils. On m’appelle le vieux, je suis l’ancien du vestiaire. Je sais que chaque mot peut compter pour eux, donc j’essaie toujours de donner la bonne motivation. En donnant de la confiance. Il faut qu’ils sachent qu’ils ont du talent, sinon ils ne seraient pas là. J’en suis la preuve : au début, cela a été dur, mais on se relève. Il ne faut pas qu’ils lâchent, notamment Ili (Ndiaye). Je lui ai dit un jour : ‘les gens, ils t’aiment ici, tu as de la chance, tout le monde rêve que tu exploses parce que tu viens d’ici, alors joue ton football, amuse-toi’. J’aime bien Ili, il peut te sortir une folie à tout moment. »