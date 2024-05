Mercato OM: Aubameyang laisse planer le doute…

La rédaction de Football Club de Marseille est composé de journalistes suiveurs de l'OM (olympique de Marseille) depuis plus de 10 ans. Nos journalistes couvrent l'actualité de l'OM et du mercato OM quotidiennement.

Dans un entretien accordé à Colinterview, Pierre-Emerick Aubameyang a évoqué son avenir à l’Olympique de Marseille. L’international gabonais s’est livré sans langue de bois.

« Je peux pas te mentir : je dois parler avec le club, mais pour l’instant, oui ! »

Pierre Emerick Aubameyang répond sur son avenir : « Si je vais rester la saison prochaine ? Normalement oui. Pour l’instant oui. Ça ne dépend pas que de moi. Je dois parler avec le club. Ça dépend aussi de ce que le prochain coach pensera de moi. » (@colinterview) pic.twitter.com/qWb9qlael4 — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 29, 2024

Avant d’évoquer plus longuement la carrière de son invité, Colin Dicanot n’a pas manqué de l’interroger sur son avenir à l’OM : « t’es là l’année prochaine ? » Aubameyang ne s’est pas défilé :« Je peux pas te mentir : je dois parler avec le club, on sait jamais… Déjà il faut qu’il y ait un nouveau coach qui arrive. Et imaginons que je ne sois pas son type de joueur ? Qui sait ? Mais pour l’instant oui. »

« Aubameyang ? On aimerait continuer avec lui ! »

Pablo Longoria sur l’avenir de Pierre Emerick Aubameyang: « Je n’ai pas de boule de cristal. Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec… pic.twitter.com/H065BPoPQ6 — Massilia Zone (@MassiliaZone) May 28, 2024

Interrogé sur l’avenir de son attaquant, Pablo Longoria a affirmé sa volonté de le conserver: « Je n’ai pas de boule de cristal. Vous dire ce qu’il se passera début septembre… On est très content de ses performances cette saison. Son niveau d’engagement et de professionnalisme est grand. On aimerait continuer avec lui, c’est notre intention, mais il faut discuter. Il mérite beaucoup de respect. »

