Mercato OM : Isidor pisté? Ce que ça change pour Harit et Ounahi !

L’Olympique de Marseille n’a pas fini son mercato, loin de là. Si le club recherche un latéral droit pour doubler le poste occupé seulement par Jonathan Clauss, il pourrait aussi chercher des joueurs à d’autres postes.

Si Pablo Longoria déclare que l’effectif est complet mis à part au poste de défenseur droit, l’Olympique de Marseille serait en quête aussi d’un ailier gauche. Florent Germain dévoilait hier dans l’After sur RMC que le club était aussi à la recherche d’un ailier gauche.

Une arrivée à ce poste permettrait de plus recentrer Ounahi et Harit, même si les deux sont considérés comme de très bons joueurs, vers l’intérieur du terrain. Car pour l’instant, les deux sont les seules possibilités mises en place par Marcelino à ce poste. Et l’espagnol aimerait plus de choix. Mais quel joueur pourrait venir prendre le couloir gauche de l’attaque marseillaise ?

À LIRE AUSSI : Mercato OM : Grosse concurrence sur ce dossier à un poste prioritaire de Longoria !

Wilson Isidor, un profil différent d’Harit et Ounahi

Le premier joueur sur la liste pourrait être Wildson Isidor, attaquant du Lokomotiv Moscou. Àgé de 23 ans, le Français peut jouer sur tout le front de l’attaque, mais a été le plus souvent utilisé à gauche en Russie. Si un transfert direct est actuellement en négociation. Il reste toutefois lié à des mouvements que l’OM doit effectuer dans le sens des départ au sein de son effectif avant de finaliser un nouvel achat.

🚨 L’OM est en contacts avancés avec Wilson Isidor 🇫🇷. 💙🤍 L’avant-centre du Lokomotiv Moscou est emballé par le projet de l’OM. (@footmercato) pic.twitter.com/n2SAvODRCc — Actu Foot (@ActuFoot_) August 8, 2023

Javier Ribalta, ancien directeur sportif du Zénith Saint-Pétersbourg, a suivi de près le Championnat russe où Isidor s’était fait remarquer. Le joueur a la capacité de faire la différence quand il rentre. Le joueur a captivé l’attention de l’OM. Ce dernier n’arrivera toutefois pas dans la peau d’un titulaire.

À LIRE AUSSI : Panathinaïkos – OM : Les probables titulaires du premier match officiel de Marcelino

Un parcours semé d’embûches

Le parcours de Wilson Isidor a été marqué par des rebondissements. Après avoir connu des difficultés à s’imposer à Monaco, il a retrouvé sa trajectoire grâce à des prêts fructueux en National, à Laval (2019-2020) et Bastia-Borgo (2020-2021). Le Lokomotiv Moscou a flairé le potentiel de l’attaquant et l’a recruté début 2022 pour 3,5 millions d’euros. Malgré quelques blessures, Isidor a réussi à briller et a été séduit par l’intérêt marseillais, qui remonte à la saison précédente.