Mercato OM : Ismaël Koné, plus cher que prévu ?

Alors que Lilian Brassier devrait rapidement rejoindre l’OM, le milieu de terrain Ismaël Koné est tout proche également. Alors qu’un premier montant de 12M€ était évoqué, ce transfert pourrait coûter plus cher…

Selon le journaliste pour la BBC, Nizaar Kinsella, c’est un montant de presque 18M€ que devra débourser l’OM pour l’international canadien. « Marseille a convenu aujourd’hui d’un montant de 15 millions de livres sterling (17.7ME) avec Watford pour le milieu de terrain Ismaël Kone. La décision de l’international canadien a été motivée par le désir de travailler avec Roberto De Zerbi, qui a pris les commandes des géants français cet été après avoir quitté Brighton. »

🚨 Marseille today agreed a £15million fee with Watford for midfielder Ismael Kone. The Canada international’s decision was motivated by a desire to work with Roberto De Zerbi, who took charge of the French giants this summer after leaving Brighton. https://t.co/rMtgoSslxS

— Nizaar Kinsella (@NizaarKinsella) June 26, 2024