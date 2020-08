Mercato OM : « J’ai du mal à croire qu’Aldridge est là uniquement pour vendre des joueurs en Angleterre »

Extrait apéro mercato. Le rôle de Paul Aldridge dans l’organigramme de l’Olympique de Marseille est encore un peu flou. Mourad Aerts, journaliste pour Football Club de Marseille, donne son sentiment sur cet homme de l’ombre.

Paul Aldridge est arrivé, il y a quelques mois, à l’OM, dans un rôle relativement flou (chargé des ventes ? conseiller du président ?). Lors de notre dernière émission « L’apéro mercato », Mourad Aerts a donné son sentiment sur l’ancien dirigeant anglais :

ÇA ME PARAîT PAS ÊTRE LE SIGNE D’UN CLUB BIEN GÉRÉ – Mourad Aerts

« J’ai du mal à croire qu’Aldridge est là uniquement pour vendre des joueurs en Angleterre. Je pense que c’est quelqu’un qui a été mis là directement par Frank McCourt. Je n’ai pas encore compris la raison profonde de sa présence. Et j’ai un peu de mal à croire que tu vas recruter un mec uniquement pour vendre des joueurs en Angleterre. moins que tu sois tellement incompétent dans ce domaine et que tu te dis : « bon ben j’ai pas d’autres choix, je suis obligé de recruter un mec spécialement pour ça. »

Avoir un « préposé aux ventes de joueurs en Angleterre » , ça me paraît pas être le signe d’un club très bien géré… Après, on était nombreux à réclamer pendant des mois et des mois, la venue d’un conseiller à côté de lui. D’ailleurs, Longoria a utilisé le mot conseiller pour Aldridge. Donc en fait, peut-être que McCourt a rencontré Aldridge dans une « petite sauterie » que son profil lui a plu, et il s’est dit qu’il va le placer au club pour qu’il soit un peu son relais… Mais le problème, c’est que rien n’est clair dans cette histoire. Tout le monde essaie de donner des justifications qui ne tiennent pas la route. Et ça montre soit que l’OM était tellement incompétent au niveau des ventes, qu’ils ont créé un poste qui n’existe pas pour leur apprendre comment faire. On a créé un poste qui n’existe pas dans les autres clubs, et dont la pertinence reste à prouver, car pour le moment il n’a vendu personne. Ou alors, il y a des choses qu’on ne nous dit pas… »

Mourad Aerts. Source : Apéro Mercato – 13/08



