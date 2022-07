Mercato OM : « J’ai envie de prouver que je suis là parce que je le mérite »

Jonathan Clauss a accordé ses premiers mots au micro de l’OM, lors d’une vidéo publiée par le club.

Le nouveau numéro 7 marseillais, Jonathan Clauss a exprimé son bonheur d’avoir rejoint l’Olympique de Marseille.

« C’est une fierté exceptionnelle de rejoindre un club mythique du football français, un honneur extraordinaire de pouvoir endosser ce maillot là. L’OM représente le football français, je pense que c’est très clair. Dans le monde entier, quand on parle du championnat de France, on connaît l’OM! » Jonathan Clauss Source : Compte officiel de l’OM (Youtube) 21/07/2022

Comment Longoria l’a convaincu de signer à l’OM

Le joueur récemment recruté pour 7,5 millions plus 2 en bonus, raconte ensuite comment le président Longoria l’a convaincu de rejoindre la Canebière.

« La grandeur, les valeurs, le projet du club. Il y a tellement de choses qui ont été mises en place pour que j’ai envie de rejoindre ce club. Pour moi, cela a été très logique. J’ai surtout échangé avec le président, qui m’a appelé souvent, très souvent. Je me suis reconnu dans son discours, on est similaires sur beaucoup d’aspects. Cela me paraissait normal ». Jonathan Clauss Source : Compte officiel de l’OM (Youtube) 21/07/2022

Clauss plein d’ambition avec l’OM

L’international français (4 sélections), a ensuite dévoilé ses ambitions pour les saisons à venir sous ses nouvelles couleurs.

« Faire au moins aussi bien que l’année dernière avec le Racing Club de Lens. Et au moins autant de sélections avec l’équipe de France. Je suis dans une continuité, j’ai envie de prouver que je suis là parce que je le mérite et que j’ai les qualités pour le faire. C’est à moi de montrer, mais je sais que je suis capable et je vais tout faire pour ». Jonathan Clauss Source : Compte officiel de l’OM (Youtube) 21/07/2022