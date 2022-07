Mercato OM : Retour de la rumeur pour cet international algérien !

Comme l’été dernier, Adam Ounas serait dans le viseur de l’OM. Selon le Corriere dello Sport, l’ailier de 25 ans serait aussi sur les tablettes de Nice, Bologne et du Torino.

L’OM n’aurait pas abandonné l’idée de signer l’international algérien (19 sélections, 5buts). Selon le Corriere dello Sport, Adam Ounas, à qui il reste un an de contrat, aurait refusé de prolonger. L’ailier napolitain n’a joué que 60 matches depuis son arrivée dans le sud de l’Italie en 2017, avant d’être prêté consécutivement à Nice, à Cagliari et à Crotone, pour des expériences plutôt mitigées.

Un retour en France pour Ounas ?

Malgré son faible temps de jeu, le joueur de 25 ans est tout de même estimé à 7 millions d’euros par Transfermarkt et devrait quitter le Napoli cet été. Il serait dans les petits papiers de l’OM à qui il avait échappé au dernier mercato d’été, mais aussi de Nice qui souhaiterait le faire revenir. Ounas garde aussi la côte en Italie où il pourrait rejoindre Bologne ou le Torino. Le joueur qui connaît bien la Ligue 1 où il est passé par Bordeaux et Nice pourrait privilégier un retour en France, après ses 5 années difficiles en Italie, notamment à cause de plusieurs blessures. Reste maintenant à savoir si Longoria parviendra cette fois à faire signer l’ailier algérien. Igor Tudor semble bouloir jouer en 3-4-2-1, il aura surement besoin d’un milieu offensif créateur supplémentaire surtout si Amine Harit ne revient pas…