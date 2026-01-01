Mercato OM : «J’ai pleuré quand on m’a dit que je n’allais pas aller à Marseille. »

Les performances d’Eliesse Ben Seghir ont très tôt attiré l’attention en France et à l’étranger. Formé à l’AS Monaco et devenu international marocain à seulement 20 ans, le joueur a figuré parmi les jeunes profils suivis de près par plusieurs clubs, dont l’Olympique de Marseille, il y a quelques saisons.

À l’époque, le nom de Ben Seghir avait circulé du côté de Marseille, sans que le dossier n’aboutisse. Interrogé avec humour sur ce possible avenir olympien lors d’un échange avec Mohamed Henni, le joueur avait alors répondu sur un ton léger, laissant planer une ouverture sans pour autant confirmer l’existence d’un projet concret. Le transfert ne s’est finalement jamais concrétisé.

Une décision difficile à accepter

Plus récemment, Eliesse Ben Seghir est revenu sur cet épisode dans une interview, livrant un regard plus personnel sur ce choix de carrière. Le joueur a reconnu avoir vécu cette non-conclusion comme une déception :

« Même à l’heure d’aujourd’hui, je ne saurais même pas vous expliquer. J’ai pleuré quand on m’a dit que je n’allais pas aller à l’OM. »

Il explique que la décision avait été prise dans un cadre familial, avec la volonté de privilégier un environnement jugé plus sécurisant pour sa progression à ce moment-là. Selon lui, Marseille ne représentait pas nécessairement le contexte le plus adapté à son développement sportif à cette période.

Un dossier resté sans suite

Si ce transfert avorté a marqué le joueur, il appartient désormais au passé. Ben Seghir poursuit aujourd’hui son évolution au plus haut niveau, tandis que l’OM n’a jamais relancé concrètement ce dossier. Cet épisode illustre les choix complexes auxquels sont confrontés les jeunes talents au début de leur carrière, entre opportunités sportives, environnement et projections à long terme.