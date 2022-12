Mercato OM : « Je comprends que ça énerve Longoria »

Sur la pente descendante depuis maintenant une saison, Cristiano Ronaldo a vu son rêve d’une Coupe du Monde s’effondrer lors de l’élimination du Portugal contre le Maroc. Après avoir résilié son contrat avec Manchester United, CR7 se retrouve sans club alors que la trêve hivernale touche à sa fin.

Ronaldo sans club : l’information avait fait du bruit il y a quelques semaines mais avait vite été éclipsée par la Coupe du Monde au Qatar. Le quotidien espagnol Marca avait annoncé un accord entre Cristiano Ronaldo et Al-Nassr. Le média avait même évoqué un contrat de 200 millions d’euros par saison jusqu’en 2025. Une piste que le portugais n’a pas tardé à démentir : juste après la victoire face à la Suisse (6-1), l’ancien madrilène avait lâché « Non, ce n’est pas vrai » aux journalistes présents en zone mixte.

Nos intervenants Nicolas Filhol et Jean-Charles de Bono analysent la situation du quintuple ballon d’or dans l’émission Débat Foot Marseille.

« Ronaldo était dans un immense club qu’est le Real Madrid, et ça décline petit à petit et lui, j’ai l’impression qu’il est pas suffisamment lucide sur ce qu’il est. Ca a été un immense joueur, ça reste un très bon joueur et pour l’OM ça reste un immense joueur je suis d’accord avec ça, mais il ne viendra pas. Il a démenti la rumeur en Arabie Saoudite, Al-Nassr, entraîné par Rudi Garcia, on parlait de 200 millions d’euros par an… T’imagines ? Qu’est-ce que tu veux qu’il vienne faire à l’OM ? Même si on divise par quatre c’est pas possible ! [Question de Jean-Charles de Bono…] Je suis d’accord avec toi mais c’est ton analyse, est-ce que lui il pense comme ça ? Est-ce que son entourage pense ça ? J’en suis pas sûr. Pour terminer, moi je comprends que ça énerve Longoria parce que si ça se trouve lui il a juste passé un coup de fil pour savoir s’il est prêt à faire des énormes sacrifices financiers, on lui a dit non et l’histoire s’est terminée… C’était peut-être deux minutes de téléphone et ça prend encore des proportions monstres. » Nicolas Filhol – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

« Est-ce que vous pensez que Ronaldo aujourd’hui il a besoin d’autant d’argent ? Est-ce qu’il a pas besoin de se faire un dernier challenge ? » Jean-Charles de Bono – Débat Foot Marseille – 19/12/2022

