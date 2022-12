Payet buteur en amical, nouvel épisode Gerson et l’opportunité de marché pour Longoria… Les 3 infos OM de ce lundi !

Comme chaque soir, Football Club de Marseille vous propose les 3 infos OM du jour ! Au programme ce lundi : Payet buteur mais l’OM ne bat pas Nîmes en amical, Flamengo résigné pour Gerson ? Raskin une opportunité pour Longoria ?

Payet buteur, l’OM fait match nul avant la repris la semaine prochaine

Alors que Veretout et Guendouzi rentreront après des vacances bien méritées, l’Olympique de Marseille se prépare à affronter la reprise ! Et quoi de mieux pour les Marseillais qu’un match amical? Après Sassuolo, c’est maintenant au tour de de Nîmes de jouer face à l’OM ! Ce match a eu lieu ce lundi à 12h mais n’a pas été diffusé. Le club a partagé sur ses réseaux sociaux le résultat de cette rencontre : 1-1 grâce à un but de Dimitri Payet en deuxième mi-temps. Ce sont d’ailleurs les Nîmois qui ont ouvert la marque à la 12e minute. Retour des Marseillais en Ligue 1 dans 10 jours, soit le 29 décembre à 21h face à Toulouse !

Si certains ne sont pas encore revenus comme Guendouzi et Veretout, d’autres sont au travail depuis quelques jours avec le préparateur physique et le staff. Carlo Spignoli s’est exprimé dans un entretien accordé à La Provence à ce sujet. Ce dernier explique qu’il faudra repréparer les joueurs pour la seconde partie de la saison qui arrive vite.

« C’est inhabituel pour nous et pour toutes les équipes de Ligue 1. Normalement, il y a deux semaines à Noël avec tous les joueurs en vacances. Là, nous avons un groupe restreint avec encore des joueurs en vacances post-Mondial (Bamba Dieng, Pape Gueye et Simon Ngapandouetnbu sont attendus mercredi, NDLR) ou sollicités pour la coupe du monde (Matteo Guendouzi et Jordan Vérétout). L’objectif est de bien repréparer l’équipe pour la seconde partie du championnat, qui va être longue, remettre au niveau les joueurs en fonction de la première partie de saison effectuée, en fonction de leur temps de jeu, de leur participation ou non aux matches internationaux ou à la coupe du monde. Nous les avons récupérés dans un bon état physique et mental. Le programme avait bien été effectué. C’est la raison pour laquelle nous avons pu débuter un travail plus spécifique très rapidement » Carlo Spignoli – Source : La Provence (12/12/22)

Flamengo active d’autres pistes ?

Selon des informations du journaliste Mauro Cezar, les représentants de Flamengo et ceux de l’OM se sont rencontrés il y a quelques jours et le board olympien n’a toujours pas baissé le prix attendu initialement : 20 millions d’euros. Une somme trop élevée pour les dirigeants Mengão, qui n’abandonnent pas totalement l’idée de faire revenir leur ancien milieu, mais qui songent à d’autres noms pour renforcer ce secteur de jeu.

Même si Jorge Sampaoli voudrait également faire venir Gerson à Séville, le prix refroidit toujours… A moins d’une offre surprise, Gerson devrait rester à Marseille pour le reste de la saison.

Selon le média brésilien Lance, « la situation de Gerson à l’Olympique de Marseille est de plus en plus délicate. Après un imbroglio avec l’entraîneur Igor Tudor, le milieu de terrain ne restera pas en France, mais n’a toujours pas réussi à trouver une destination pour 2023. Le Brésilien s’entraîne séparément du reste de l’équipe et rêve d’un retour au Brésil, plus précisément à Flamengo. Pour le moment, cependant, il n’y a pas de rapprochement entre les parties. »

Les dirigeants brésiliens n’ont vraisemblablement pas les moyens de payer les 20 millions d’euros réclamés par leurs homologues marseillais. Le vice-président de Flamengo, Marcos Braz, a de évoqué ce dossier. Il semble vouloir calmer un peu le jeu avec l’OM.

« Concernant Gerson, c’est une situation très difficile. Malgré le désir du joueur, de l’agent et de Flamengo, il y a un processus à respecter. Nous respectons beaucoup l’Olympique de Marseille, qui était notre partenaire quand nous avons vendu le joueur. Nous allons nous calmer et nous verrons si nous pourrons structurer ce transfert » Marcos Braz – Vice-président de Flamengo – UOL

Raskin, un opportunité pour l’OM ?

Lors de l’été 2021 plusieurs médias expliquait que l‘Olympique de Marseille avait tenté de récupérer la pépite du Standard de Liège : Nicolas Raskin. Le joueur étaité finalement resté, mais à moins d’un an de sa fin de contrat, il ne prolongera pas et pourrait partir pour un montant très bas cet hiver. Selon la Dernière Heure, « le Standard ont mis un terme aux négociations pour la prolongation du contrat. Raskin, comme Amallah, ne fait plus partie du noyau A, et cherchera à partir cet hiver. » Raskin est un milieu de terrain relayeur technique avec un gros volume de jeu.

En 2021, dans notre Débat Foot Marseille, nous avions invité Florian Holsbeek (Performance Analyst / Scout / Analyste Vidéo pour Oud-Heverlee Louvain) qui nous avait parlé de ce dossier. Selon lui, le Standard de Liège ne pouvait pas se permettre de le conserver plus longtemps et risquait de le perdre gratuitement. C’est le cas aujourd’hui !

« Raskin est un garçon qui a toujours été international dans les équipes de jeunes avec la Belgique. C’est un milieu de terrain moderne. Si je dois le comparer à un joueur belge, je le comparerais à Steven Defour. Les supporters du Standard de Liège ne seront peut-être pas d’accord mais c’est à peu près le même type de joueur. On ne sait pas si c’est un 8 ou un 6. Il peut évoluer dans les deux positions et peut apporter quelque chose. Il est très accrocheur. Je peux déjà vous dire que si on apprend demain qu’il signe à l’OM, vous allez l’adorer. Il se bat pour le maillot de la première minute à la dernière. C’est vraiment quelqu’un qui donne tout sur le terrain. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)

« Ses qualités techniques sont un peu brutes encore, il faut le polir mais il a de l’avenir devant lui. Il y a un bémol tout de même. Il n’a qu’une saison pleine, à 20 ans. Ce qui n’est pas énorme par rapport aux standards actuels. Lui, il a commencé tard parce qu’il a changé pas mal de fois de clubs avec le Standard de Liège, la Gantoise puis retour au Standard. Maintenant, c’est un titulaire indiscutable. Il n’a pas été pris avec les Diables Rouges encore, il est un peu tendre. Si l’OM doit l’acheter, il faut le faire maintenant parce que dans 6 mois il sera beaucoup trop cher. Sa valeur va augmenter. Un autre bémol c’est qu’il a un peu une grande gueule. Il rouspète énormément, il est nerveux dans sa façon de jouer. S’il y a quelque chose pendant le match, un coup de feu ou un peu de discussions, il va être au centre et rester braqué là-dessus, discuter avec les arbitres… C’est vraiment compliqué de ce côté-là. » Florian Holsbeek – Source : Footballclubdemarseille.fr (28/06/21)