Mercato OM : « Je ne pense pas que c’est le choix que Clauss fera ! »

Invité lors de notre émission Foot Débat Marseille, BK, ancien éducateur à l’OM, est revenu sur la rumeur qui envoie Jonathan Clauss au Mexique. Alors que Gignac ferait du forcing pour faire venir l’international Français, le latéral de l’OM aurait également des touches du côté de l’OGC Nice. Son avenir semble en tout cas bien se dessiner loin de Marseille.

Jonathan Clauss pourrait partir loin de l’OM cet été ! Courtisé par plusieurs clubs, c’est désormais celui des Tigres qui pourrait rafler le joueur à l’OM. Invité pour réagir à l’actualité dans notre émission Foot Débat Marseille, BK, ancien éducateur à l’OM, est revenu sur cette piste qu’il juge peu probable d’aboutir. André Pierre Gignac, l’ancien buteur de l’OM désormais joueur aux Tigres, ferait du forcing pour faire venir Clauss.

Un départ peu probable ?

« Jonathan Clauss va devoir peser le pour et le contre, étant donné ses ambitions internationales, explique l’ancien éducateur. Même si son Euro n’est pas une grande réussite. On sait que son mental ce n’est pas son fort, même si parfois sur le terrain il est très bon. Sauf qu’il peut passer de très bon au néant total. On peut se poser des questions sur sa capacité à supporter la pression, sauf que le public Mexicain aux Tigres il sera très exigeant. »

🇲🇽Un départ de Jonathan Clauss aux Tigres avec Gignac? Pour @BKarbadji, cette option ne devrait pas convaincre le latéral droit ! pic.twitter.com/PYR7mGVAnh — Football Club de Marseille (@FCMarseille) July 11, 2024

» Je ne vois pas Clauss s’imposer là-bas avec son mental «

« Je ne suis pas forcément convaincu après par cette option-là. Je ne sais pas non plus si c’est celle-là qu’il va choisir car c’est vraiment compliqué là-bas. Quand tu vois un mec comme Delort qui a un gros mental, on ne peut pas le nier, il s’est cassé les dents aussi et puis il est revenu la queue entre les jambes. Je ne vois pas quelqu’un comme Clauss avec sa fragilité mental, s’imposer là-bas et je ne sais pas si c’est vraiment le choix qu’il fera. » L’OGC Nice serait, de son côté, toujours intéressé également.