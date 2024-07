Mercato OM: Dossier Greenwood, la Lazio en retard, mais un autre plus gros club tente rafler la mise !

Alors que la possible arrivée de Mason Greenwood fait polémique, les discussions continuent. Si l’OM semble avoir une longueur d’avance, notamment sur la Lazio, un autre club tente de rafler la mise !

L’ailier anglais était annoncé très proche de Marseille, mais selon Gianluca Di Marzio, « certaines déclarations du maire de la ville ont mis un frein aux négociations. Naples, qui suit le joueur depuis quelques temps, est donc entré dans la négociation. Marseille a toujours l’avantage suite à l’accord avec Manchester United pour l’achat de Greenwood pour 31,6 millions plus un pourcentage sur la revente future. » Le journaliste italien estime que si Greenwood n’opte pas pour Marseille, Naples pourra alors tenter de faire venir l’Anglais alors que la Lazio semble en retard dans ce dossier…

Après les avancées considérables dans le dossier Mason Greenwood, Benoît Payan, le maire de Marseille, a tapé du poing sur la table, comme il l’avait fait pour Youcef Atal il y a quelques jours. L’homme politique ne veut pas que l’ancien international anglais ne débarque à Marseille avec toutes les polémiques qu’il y a autour de lui.

« Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu’un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable. Je n’imagine pas une seconde que Pablo Longoria fasse cette faute majeure. Le comportement de Greenwood est inqualifiable, inacceptable. Frapper sa femme… Moi j’ai vu des images qui m’ont profondément choqué. Massacrer sa femme de cette manière-là est indigne d’un homme et je crois qu’il ne peut pas avoir sa place dans cette équipe-là », a expliqué le maire de Marseille à RMC.

Pendant ce temps sur Twitter Fabrizio Romano annonce que l‘Olympique de Marseille continue de travailler sur les conditions personnelles de Mason Greenwood afin de conclure un accord. Selon le journaliste des discussions sont en cours au niveau salarial après avoir trouvé un accord de 30 millions d’euros conclu avec Manchester United. La direction de l’OM ainsi que le nouveau coach Roberto derby veulent vraiment que ce transfert ait lieu peu importe les avis divergents. Les discussions se poursuivent entre tous les partis.

🚨🔵⚪️ Olympique Marseille keep working on Mason Greenwood personal terms agreement.

Discussions underway about the salary structure after €30m package deal agreed with Man United.

OM board and Roberto de Zerbi want to make it happen, talks continue. pic.twitter.com/RBalVrGO2N

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 11, 2024