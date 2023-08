Joueur d’Anderlecht pisté par l’Olympique de Marseille, Michael Murillo est décrit comme un joueur qu’il ne fallait pas aller recruter par Florian Holsbeek, scout belge.

Football Club de Marseille a pris contact avec Florian Holsbeek, spécialiste du football belge qui a suivi Michael Murillo à Anderlecht. Le scout nous explique dans un entretien que le latéral droit n’a clairement pas le niveau pour jouer à l’Olympique de Marseille ! Il ne comprend vraiment pas le choix de Pablo Longoria.

#Murillo à l’ #OM… ou comment acheter un défenseur qui ne sait pas défendre.

Florian Holsbeek : « C’est un joueur qui est arrivé en Belgique avec une belle carte de visite. Un international qui a joué la Coupe du Monde… A côté de ça c’est un joueur qui a énormément de problème. Il est nonchalant. Il n’actionne pas le contre-pressing à la perte de balle… Le problème ce n’est pas qu’il ne veut pas défendre , c’est qu’il ne sait pas défendre. Il ne ressert pas assez dans l’axe quand le jeu se passe à gauche. Il ne rentre pas, il laisse de l’espace. Dans son dos, il y a toujours des espaces, il ne sait pas s’aligner et défendre à 4. A Anderlecht, la défense était à 4 à plat et ils jouaient le hors-jeu. L’équipe n’y arrivait pas avec lui, il laissait toujours des trous. Il fait beaucoup de fautes, l’homme passe ou alors il ne passe pas. Il prend l’homme, il prend des rouges stupides, il ne sait pas gérer ses émotions. Je ne sais pas ce qui est passé par la tête de Longoria pour aller le chercher lui. Pour moi, c’est presque un flop annoncé. Ou alors ce serait un gros gros miracle. Je suis un peu dur avec le joueur, ça ne me ressemble pas mais à un moment si tu veux gagner des matchs et jouer le titre, tu ne peux pas le faire avec des joueurs de seconde zone comme ça, qui n’ont pas les qualités pour jouer à Marseille ou en Ligue 1 où l’exigence défensive est aussi haute. Il va laisser des espaces dans son dos et ça va foutre tout le monde dans la merde. »