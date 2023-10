Mercato OM : « Je n’enverrai pas n’importe qui dans ce club »

L’Olympique de Marseille a toujours été un club particulier. Pour un agent questionné par le journal L’Equipe, ce n’est pas un club où il enverrait tous ses joueurs !

Un agent questionné par le journal L’Equipe expliquait ce vendredi qu’il n’y ferait pas signer tous les joueurs qu’il a sous contrat. En effet, la donnée mentale est d’une importance capitale pour que les joueurs puissent s’épanouir ici à Marseille.

« Malgré tout ce qui a été dit récemment, le public de l’OM reste un atout pour attirer des recrues. Si tu réussis à Marseille, tu peux jouer partout après. Mais je n’enverrais pas n’importe qui à l’OM, il faut que le joueur soit fort mentalement », a affirmé l’agent dans le quotidien sportif.

Dans le milieu, beaucoup pensent que la saison marseillaise est déjà pliée

L’OM pointe à la douzième place après sept journées. Les Phocéens ont vécu des dernières semaines compliqués avec des tensions extra-sportives entre les dirigeants et les groupes de supporters, qui ont entraîné le départ de Marcelino. Cyril Astier s’est interrogé sur l’effectif qui a été construit pour un entraîneur qui n’est désormais plus présent. « Dans l’état actuel des choses après la septième journée, le choix du coach pose problème. En règle générale, lorsqu’un club choisit un entraîneur, il construit une équipe autour de lui et de ses choix. On a vu que stratégiquement, cela ne fonctionnait pas », a affirmé l’agent de joueurs.

« La question est de savoir comment avec ce qu’on a sous la main on constitue une nouvelle stratégie qui peut correspondre au nouveau coach ? Je discute pas mal avec des gens dans le milieu du football, et beaucoup pensent que la saison de l’OM est déjà pliée », a-t-il ajouté.