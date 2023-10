OM : Pourquoi Gattuso incite à l’optimisme !

Parti pour des raisons extra sportives, Marcelino ressemble tout de même a une sacrée erreur de casting. Pablo Longoria a su vite rebondir en enrôlant Gennaro Gattuso, qui suscite déjà pas mal d’espoirs.

Le début de saison de Marcelino n’était pas une catastrophe comptablement. Même si l’élimination en Ligue des Champions était un cuisant échec lié à une préparation inadaptée, l’OM n’avait pas perdu en Ligue 1 et restait bien placé au classement. Mais les deux victoires face à Reims et Brest ne pouvaient pas masquer l’apathie de l’équipe. Le style de jeu installé par Marcelino ne convenait pas aux supporters et les joueurs ne semblaient pas non plus convaincus. Après le départ de son ami, qui est surement un très bon entraineur mais qui ne semblait pas correspondre à l’OM, Pablo Longoria n’a pas trainé et a rapidement fait venir Gennaro Gattuso qu’il convoite depuis un moment. Les premiers pas du coach italien incitent à l’optimisme pour plusieurs raisons…

Il a réveillé un vestiaire en phase d’endormissement

La première mission de Gennaro Gattuso a été de réveiller des joueurs pour certains devenus apathiques. Le caractère bien trempé de l’ancien milieu de terrain du Milan collait parfaitement avec ce premier objectif. Il avait su déjà le faire à Naples, il l’a fait à Marseille. Le groupe apparait ressoudé, les joueurs revigorés. Gattuso expliquait d’ailleurs jeudi en conférence de presse qu’il ne lâchait pas la pression lors des entrainements. « Je pense que c’est normal d’avoir un coach qui stresse un peu les joueurs pendant cette heure d’entraînement. (…) Pendant les entraînements je ne les lâche pas. C’est 1h10/15 pendant la journée où je suis lourd avec eux mais si je me tais, ils perdent 30/40% d’intensité. »

« Je pense que c'est normal d'avoir un coach qui stresse un peu les joueurs pendant cette heure d'entraînement. (…) Pendant les entraînements je ne les lâche pas. C'est 1h10/15 pendant la journée où je suis lourd avec eux mais si je me tais, ils perdent 30/40% d'intensité. »

Un jeu plus agressif, plus physique

Sur le terrain, Gattuso a commencé par une défaite à Monaco, puis l’équipe a enchainé par un nul face à Brighton et une victoire face au HAC avant la trêve internationale. Le technicien italien va devoir maintenant mettre en place son jeu, plus basé sur des sorties de balles propres, un gros pressing et contre pressing. comme l’expliquait Jonathan Clauss sur RMC jeudi. « C’est complètement différent. Marcelino voulait une préparation axée sur une possession quasi totale du ballon. Derrière, défensivement, on n’était pas forcément obligés d’aller chercher extrêmement haut. En attendant les équipes adverses, on allait réussir à être bien physiquement. C’était plutôt dans cette optique. Avec Gattuso, c’est plus dans le physique, plus dans le pressing, plus dans le contre pressing, plus dans les efforts. » Une animation qui semble bien plus correspondre au club mais aussi aux joueurs…

Un franc parlé apprécié

Autre point positif chez Gattuso, son franc parlé. Le coach est à l’aise en conférence de presse. Il parle tactique, explique ce qu’il veut mettre en place, affiche son énergie et son envie. Un discours franc qui passent bien mieux auprès des supporters marseillais. Ce dernier est aussi pour le moment adroit avec les journalistes, on verra après une mauvaise série de résultats, mais il a décidé d’ouvrir à la presse un entrainement complet cette semaine, chose qui n’avait pas été faite depuis Villas-Boas. Ce choix de l’ouverture est un message important qui souligne son caractère assumé.

« On a ajouté du travail de force, ça passe par la salle de sport ! On a fait un travail de force en dehors du terrain. On a travaillé sur la ligne défensive, comment casser les lignes… Les chaînes de travail sur les côtés droit et gauche, repartir de la défense.…



Gennaro Gattuso a encore tout à prouver, d’autant que le calendrier qui arrive est relevé. L’équipe va afficher un autre visage mais le jeu collectif va devoir s’affiner, les individualités se révéler et les résultats s’enchainer. Avec Rino au commande, l’espoir est là !