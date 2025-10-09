Mercato OM : “Je trouvais ça trop cher ! “

Dans le dernier numéro de Débat Foot Marseille, notre journaliste Nicolas Filhol est revenu sur le mercato estival de l’Olympique de Marseille. Il a notamment analysé le recrutement de Timothy Weah, un choix qui avait suscité autant de curiosité que d’interrogations du côté des supporters olympiens et des observateur.

“Je trouvais ça très cher” #MercatOM

L’intégralité de l’émission a suivre ici :

⬇️ https://t.co/mDOGxN1UuG pic.twitter.com/MUJL6QeIbd — Football Club de Marseille (@FCMarseille) October 8, 2025

A lire aussi : OM : Acherchour emballé par la gestion de De Zerbi !

Retrouvez ci-dessous l’intégralité de notre video ici :

A lire aussi : Ex OM : Adrien Rabiot sèchement recadré par le directeur général de la Serie A !