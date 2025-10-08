OM : Acherchour emballé par la gestion de De Zerbi !

Après un mois d’août compliqué marqué par deux défaites et un climat pesant, l’Olympique de Marseille a parfaitement redressé la barre. En enchaînant des performances convaincantes face à Paris, Strasbourg, l’Ajax et Metz, les hommes de Roberto De Zerbi ont montré un visage conquérant et retrouvé leur équilibre. Sur RMC, dans l’After Foot, Walid Acherchour a tenu à saluer le travail du technicien italien, estimant qu’il avait su répondre avec autorité aux doutes de début de saison.

« De Zerbi était encore chahuté en ce début de saison… il avait déjà bien réagi la saison dernière et là aussi, avec tout ce qu’il s’est passé, les deux défaites, la perte de Rabiot, il était attendu au tournant avec un gros calendrier. On a vu une rotation positive, il a prouvé que c’était un grand coach, il a éteint ce feu du mois d’août avec beaucoup de compétences », a déclaré Walid Acherchour.

De Zerbi, un entraîneur sous pression, une réponse éclatante

Effectivement, le coach marseillais a fait preuve d’une grande maîtrise dans la gestion de son effectif. Malgré la perte d’Adrien Rabiot, cadre essentiel du dispositif, De Zerbi a su remobiliser ses troupes et intégrer avec succès les nouvelles recrues. L’analyste de RMC l’a d’ailleurs souligné : « L’enchaînement PSG, Strasbourg, Ajax, Metz a été d’un bon niveau avec une bonne intégration des recrues. Aucun faux pas en termes de recrutement, tout le monde répond présent à part peut-être Angel Gomes. »



Cette relance collective est d’autant plus remarquable que l’OM a dû composer avec un calendrier exigeant et des scénarios de matchs variés. « Il y a des scénarios différents face à Madrid, Paris ou Strasbourg… Je dis chapeau Roberto De Zerbi, je dis grand coach ! Je l’attendais sur ces moments chauds, il arrive à gérer ça avec talent et compétence », a conclu Acherchour.

Grâce à cette série réussie, De Zerbi a non seulement éteint les critiques mais aussi réaffirmé sa stature d’entraîneur de haut niveau. Son management rigoureux et inspiré offre à l’OM une dynamique positive avant un automne crucial, où la constance et la profondeur d’effectif seront déterminantes.

En somme, Marseille a retrouvé le calme et la confiance, et Roberto De Zerbi vient, une fois encore, de prouver qu’il est bel et bien l’homme de la situation sur la Canebière.