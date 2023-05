Mercato OM : « Je vais peut-être rester cinq ou six ans ici »

Dans un entretien accordé au Dauphiné, Vitinha a évoqué son avenir. L’attaquant portugais se dit prêt à rester plusieurs saisons à Marseille.

L’Olympique de Marseille a recruté Vitinha cet hiver. L’attaquant portugais n’a pas franchement convaincu la direction et les supporters en cette fin de saison mais pourrait être meilleur l’an prochain avec un peu plus d’adaptation et de préparation. Dans un entretien accordé au Dauphiné, il a donné quelques indications sur son avenir.

« Il y avait beaucoup d’attentes de la part des supporters, mais c’était mon objectif : je concrétise un rêve, celui de jouer à l’étranger. Au début, je n’étais pas habitué à tout ça, mais progressivement, le travail fait que je réussis à rattraper le mouvement. Je suis arrivé à Marseille avec l’objectif de travailler. J’ai un long contrat, je vais peut-être rester cinq ou six ans ici, mais on ne sait jamais ce qui peut se passer ni arriver le lendemain. Je peux rester, être vendu : tout dépend du club. Je suis passé d’un stade de 30.000 places, avec des affluences de 9-12.000 spectateurs, voire 15.000 personnes pour les grands matches à un stade de plus de 60.000 places, complet tout le temps avec une ambiance incroyable. Sur la pelouse, avec le bruit des supporters, je n’arrive pas à entendre les consignes du coach. Parfois, à cause du bruit, je n’arrive pas à entendre les coups de sifflet de l’arbitre. Donc, je continue à jouer. Et lorsqu’il y a des sifflets des tribunes, je crois que c’est l’arbitre donc je m’arrête de jouer »

Ses premiers pas à l’OM, son adaptation à la Ligue 1, sa conception du poste d’attaquant, les attentes du public, ses objectifs : les confidences de Vitinha. Première partie de notre entretien à retrouver dans le Dauphiné libéré du jour. #teamOM #OM https://t.co/r7uqF0ibeg — Xavier cdm (@XavierCDM) May 26, 2023

La saison prochaine, vous aurez un Vitinha meilleur

Vitinha affirme également qu’il préfère jouer avec un autre attaquant : « Selon moi, l’attaquant est devant l’équipe et c’est à lui d’être le leader en pointe. La mobilité est une caractéristique essentielle, tout comme être fort physiquement, notamment en France, et surtout avoir une bonne finition pour bien conclure les actions. Je préfère jouer avec un autre attaquant, car je suis habitué à ce système : j’évoluais comme ça à Braga. »