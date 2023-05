OM : Alexis Sanchez dresse un premier bilan de sa saison !

Son plus beau but, la plus belle ambiance qu’il a vécu… Alexis Sanchez dresse un premier bilan de sa saison avec l’OM après avoir été élu joueur de la saison par les supporters marseillais !

Elu meilleur joueur de la saison, Alexis Sanchez a dressé un premier bilan au micro de l’Olympique de Marseille. Il a livré son plus but, sa plus belle ambiance mais aussi les quelques mots qu’il connaît en français.

« Mon plus beau but? Je crois que c’est celui sur coup-franc que je mets qui était très important parce qu’on perdait contre Reims. Au final, on revient à 1-1 avec ce but et il a été important pour l’équipe, on est revenu au score. L’équipe d’en face n’avait pas perdu depuis 19 matchs de Ligue 1 et on a réussi à les battre. La plus belle ambiance, c’était quand on disputait le match de Coupe de France, les supporters voulaient que l’on donne tout et aussi en championnat contre le PSG. Les fans étaient motivés, nous avons manqué l’opportunité, reconnaît le Chilien. Cela nous servira d’expérience. En français? « Allez les gars », c’est l’une des choses que je sais dire. « Concentré » aussi. Parce qu’il faut toujours être concentré. C’est toujours la phrase que je dis dans la vestiaire. »

𝙀𝙡 𝙉𝙞𝙣̃𝙤 𝙈𝙖𝙧𝙖𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖 🇨🇱🏆 @Alexis_Sanchez est votre 𝐎𝐋𝐘𝐌𝐏𝐈𝐄𝐍 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐀𝐈𝐒𝐎𝐍 by @pumafootball 🥇

𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 Crack ! 🤩 pic.twitter.com/ykB4uOp5zs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) May 29, 2023

« Sanchez était-il blessé? Il est sorti face au RC Lens… Il a marqué un but important ce soir contre Angers avec plein de malice. Malgré tout, sans vouloir dire du mal de Sanchez…Il y a 12 attaquants en Ligue 1 qui ont marqué plus de buts que lui cette saison. 14 buts pour un numéro 9 à l’OM, il n’y a pas quoi se taper le cul par terre, rappelle l’ancien commentateur de Canal +.Sans lui l’OM n’est pas la même équipe, je suis d’accord. Je ne pensais même pas qu’il était capable de faire une saison pleine comme il fait là. Par rapport à ce que je voyais de lui en Angleterre et en Italie. Et là que vont dire les dirigeants? Est-ce qu’on prolonge Sanchez parce qu’il a un bon rendement? Mais qu’est-ce que je construis avec lui? Sinon, l’argent que l’on met sur lui, on peut le mettre sur un autre attaquant d’un autre standing. C’est une vraie question de dirigeant de Ligue 1 aussi. »