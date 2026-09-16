Mercato OM : Jean-Louis Leca s’est-il servi de Marseille ?

Le nom de Jean-Louis Leca a bien circulé du côté de l’OM lors de la recherche d’un directeur sportif, mais sans qu’une offre concrète ne soit formulée. Sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a apporté plusieurs précisions sur ce dossier et explique que le dirigeant lensois aurait ensuite pu se servir de cet épisode pour renforcer sa position à Lens.

Le nom de Leca proposé à l’OM, mais pas d’offre

Selon Romain Molina, l’OM aurait sollicité Excel Sports Management pour être accompagné dans sa recherche d’un directeur sportif.

Plusieurs profils auraient alors été proposés au club marseillais. L’un des collaborateurs du cabinet, proche de Jean-Louis Leca, aurait avancé son nom.

Le dirigeant lensois n’aurait pas fermé la porte à cette possibilité, mais Molina insiste sur un point essentiel :

« Il n’y a jamais eu d’offre non plus de l’OM. »

Autrement dit, le nom de Leca aurait bien été étudié, mais sans que Marseille ne passe à une phase concrète de négociation.

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Un profil finalement écarté

Toujours selon Molina, l’OM recherchait notamment un ancien joueur ayant déjà une certaine expérience dans des fonctions de direction sportive.

Leca aurait finalement été écarté en raison de son expérience encore limitée dans ce rôle.

Le journaliste évoque également les liens existant entre le propriétaire de Lens et l’entourage de Frank McCourt, qui auraient pu rendre l’opération plus délicate.

Molina estime enfin que cet épisode aurait ensuite pu être utilisé pour renforcer l’influence de Leca en interne au RC Lens, dans un contexte déjà tendu.

La nuance reste donc importante : Leca a bien été proposé à l’OM, mais il n’a jamais été une cible avancée ni fait l’objet d’une offre concrète.