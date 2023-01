Mercato OM : « j’étais dans un grand club mais j’avais besoin d’être heureux »

Luis Suarez n’aura fait qu’un passage express à l’OM. l’attaquant colombien a été prêté à Alméria avec OA de 8M€ qui sera obligatoirement levée si le club reste en Liga. L’attaquant colombien n’affiche pas de rancœur envers l’OM ou il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu.

Luis Suarez a expliqué son départ de l’OM pour Almeria.

L’offre d’Almeria était pour grandir

« Ce sont des décisions que l’on prend en termes de famille et de sport pour continuer à grandir. En France, j’étais dans un grand club où j’ai eu la chance de débuter en Ligue des champions, mais j’avais besoin d’être heureux en ayant cette continuité que tous les joueurs aiment avoir et l’offre d’Almeria était pour grandir. Être appelé à être un joueur important dans un club qui se développe beaucoup est très attrayant. J’y ai réfléchi avec ma femme et nous sommes très heureux de ce nouveau défi qui nous attend ». Luis Suarez – Source: Marca (12/01/2023)

Via un message diffusé sur Instagram, Luis Suarez s’était déjà confié sur son départ et avait tenu à remercier ses coéquipiers et les personnes de l’OM qui lui ont fait confiance :

J’ai eu l’occasion de jouer dans l’un des plus grands championnats et de faire mes débuts en Ligue des champions, des expériences et un apprentissage que je n’oublierai jamais

« Nous entamons une nouvelle étape et il est temps de relever de nouveaux défis. Au cours de ces mois, j’ai eu l’occasion de jouer dans l’un des plus grands championnats et de faire mes débuts en Ligue des champions, des expériences et un apprentissage que je n’oublierai jamais. Je tiens à remercier toutes ces personnes et tous mes coéquipiers pour le soutien et la confiance qu’ils m’ont accordés au cours de ces mois. Merci beaucoup pour tout ». Luis Suarez – source : Instagram (06/12/2022)

Interrogé par L’Équipe, la direction de l’OM a expliqué le départ quasiment acté de Luis Suarez lors du mercato d’hiver à venir.

« Tous les joueurs n’ont pas la même capacité d’adaptation, la situation a été vite difficile pour Suarez. Quand on se trompe, on se trompe, il faut le reconnaître et trouver rapidement la meilleure solution possible. » Un membre du club marseillais – source : L’Equipe (03/12/2022)

Sur son compte Twitter, Romain Molina a lâché un petit commentaire sur le prêt avec OA annoncé de Luis Suarez. En effet, en manque de temps de jeu l’attaquant colombien devrait s’engager avec Almeria dans le cadre d’un prêt avec option d’achat obligatoire de 8 millions d’euros. Le journaliste a tweeté : « Grande Pablo Longoria et les copains sur ce deal (encore) ». Encore un sous-entendu sur le fonctionnement du président de l’OM…

