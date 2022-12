Mercato OM : C’est confirmé pour Suarez ! (le montant est connu)

Arrivé cet été, l’attaquant Uruguayen Luis Suarez va bien déjà quitter l’Olympique de Marseille lors du prochain mercato hivernal en Janvier. Longoria a semble-t-il réussi à limiter la casse dans ce dossier…

Selon RMC, Luis Suarez a déjà quitté Marseille. « S’il ne pourra pas jouer avec Almeria avant le 1er janvier, date d’ouverture officielle du mercato, l’OM le laisse déjà partir pour s’entraîner avec son nouveau club. L’OM confirme un prêt avec option d’achat obligatoire et automatiquement levée si Almeria se maintient en Liga. L’option est d’environ 8 millions d’euros. »

Suarez, une OA à 8M€ ?

⚪🔵 Selon nos informations, Luis Suarez a déjà quitté Marseille. L’OM confirme un prêt avec option d’achat obligatoire du Colombien à Almeria, qui sera automatiquement levée si le club se maintient en Liga. L’option est d’environ 8 millions d’euros. @flogermain — RMC Sport (@RMCsport) December 2, 2022

Déjà hier soir, selon les informations du journaliste espagnol Matteo Moretto, l’attaquant de l’Olympique de Marseille Luis Suarez devait quitter le club olympien lors du mercato pour rejoindre Almeria sous forme de prêt avec option obligatoire en cas de maintien du club espagnol.

Luis Javier Suárez, cedido al Almería. Todo cerrado. Llega del Marsella, con compra obligatoria en caso de permanencia. @relevo — Matteo Moretto (@MatteMoretto) December 1, 2022

Les dirigeants marseillais avaient dû débourser environ 10 millions d’euros cet été pour recruter l’attaquant uruguayen. Reste donc à savoir quel sera le montant de l’option d’achat si cette information se confirme.

Longoria veut 10M€ pour Suarez ?

Il y a quelques semaines, le président de l’OM Pablo Longoria laissait clairement entendre qu’un départ de Luis Suarez n’était pas à exclure

« On doit se poser des questions sur les joueurs qui jouent moins. Ce sont deux cas similaires. On doit tenir cela en considération alors qu’on ne jouera plus en Europe. La Coupe de France est devenue une priorité pour nous. Le temps de jeu pour certains va être encore plus réduit. On doit se poser les bonnes réflexions, on va avoir le temps. On a investi sur ces joueurs, on va discuter des cas individuels. On doit créer de la valeur. Le retour de Bamba Dieng a mis plus en difficulté Luis Suarez » Pablo Longoria – Conférence de presse

